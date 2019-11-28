Создали первый в мире банк спермы для ВИЧ-инфицированных

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Банк спермы для ВИЧ-инфицированных / novograd.city

На территории Новой Зеландии заработал первый в мире банк спермы, донорами которого могут стать инфицированные ВИЧ люди,

Его открыл Новозеландский фонд борьбы со СПИДом, чтобы развеять предрассудки, касающиеся передачи вируса иммунодефицита, пишет The Guardian.

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Организация получила название Sperm Positive. Хотя она и называет себя банком, но не собирает и не хранит семя, вместо этого она выполняет функции посредника. На ее сайте есть специальная форма для доноров и тех, кому нужно искусственное оплодотворение. Когда "пара" находится, Sperm Positive отправляет ее в центр планирования семьи.

Люди з ВІЛ, які проходять лікування перестають бути носіями вірусу
Люди с ВИЧ, которые проходят лечение, перестают быть носителями вируса

Первыми донорами банка стали трое инфицированных мужчин, которые проходят лечение. Благодаря этому процент вируса в их крови стал настолько мал, что не передается другим. Один из доноров Sperm Positive, Дэмиен Рул-Нил, живет с ВИЧ с 1999 года, но за это время его вирус почти не проявился. Он отметил, что многие его друзья тоже живут с ВИЧ и завели детей.

Доцент Оклендского университета Марк Томас отметил, что за последние 30 лет он заметил позитивные изменения в отношении общества к ВИЧ-инфицированным, хотя дискриминация этих людей все еще случается. Боязнь стигматизации, по словам ученого, мешает ВИЧ-инфицированным получать доступ к лечению и поддержке.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Беременность и роды ВИЧ
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