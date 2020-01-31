Создали повязку, которая сама диагностирует бактериальные инфекции

Испорченный лук категорически нельзя есть, утверждают американские врачи. Даже небольших следов гниения достаточно, чтобы запустить процессы развития рака.

Ученые изобрели повязку, которая помогает диагностировать бактериальные инфекции через изменение своего цвета. С помощью этого гаджета можно бороться с резистентностью к антибиотикам, пишет Daily Mail.

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Умная повязка распознает наличие бактерий и даже выделяет лекарства для борьбы с ними. Китайские исследователи надеются, что их работа поможет более рациональному использованию антибиотиков.

Почему это полезно?

Обычно эти лекарства пациентам выдаются еще до получения лабораторных анализов в качестве меры пресечения. Из-за такой ​​практики многие употребляют антибиотики совершенно напрасно, и это приводит к развитию штаммов резистентных бактерий.

Потому умная повязка может быть такой полезной, она выделяет антибиотики исключительно после того, как распознает инфекцию. Работу над этим гаджетом ведут ученые из китайской академии наук, они создали особый материал.



Повязка может изменять цвет / dailymail.co.uk

Как работает повязка?

Первые эксперименты были проведены на лабораторных мышах, которых заразили резистентными к антибиотикам версиями бактерии Escherichia coli. Распознав наличие чувствительной к лекарствам формы, повязка сменила цвет с зеленого на желтый и начала выделять антибиотики, которые уничтожили микробы.

При наличии резистентной формы бактерии повязка стала красной, определив характерный для подобного рода бактерий фермент. После этого она начала выделять химическое вещество, которое ослабляет бактерии, и они стали более уязвимы перед лекарствами.

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