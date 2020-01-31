24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Создали повязку, которая сама диагностирует бактериальные инфекции

8 Читати новину українською
Повязка, которая сама подбирает лекарства / unsplash.com

Испорченный лук категорически нельзя есть, утверждают американские врачи. Даже небольших следов гниения достаточно, чтобы запустить процессы развития рака.

Ученые изобрели повязку, которая помогает диагностировать бактериальные инфекции через изменение своего цвета. С помощью этого гаджета можно бороться с резистентностью к антибиотикам, пишет Daily Mail.

Также по теме: Названы три наиболее смертельные инфекции для человека

Умная повязка распознает наличие бактерий и даже выделяет лекарства для борьбы с ними. Китайские исследователи надеются, что их работа поможет более рациональному использованию антибиотиков.

Почему это полезно?

Обычно эти лекарства пациентам выдаются еще до получения лабораторных анализов в качестве меры пресечения. Из-за такой ​​практики многие употребляют антибиотики совершенно напрасно, и это приводит к развитию штаммов резистентных бактерий.

Потому умная повязка может быть такой полезной, она выделяет антибиотики исключительно после того, как распознает инфекцию. Работу над этим гаджетом ведут ученые из китайской академии наук, они создали особый материал.

Пов'язка може змінювати колір
Повязка может изменять цвет / dailymail.co.uk

Как работает повязка?

Первые эксперименты были проведены на лабораторных мышах, которых заразили резистентными к антибиотикам версиями бактерии Escherichia coli. Распознав наличие чувствительной к лекарствам формы, повязка сменила цвет с зеленого на желтый и начала выделять антибиотики, которые уничтожили микробы.

При наличии резистентной формы бактерии повязка стала красной, определив характерный для подобного рода бактерий фермент. После этого она начала выделять химическое вещество, которое ослабляет бактерии, и они стали более уязвимы перед лекарствами.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака
сегодня
1048
Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 5725
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 3661
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 4383
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 2223
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1867
Новости
Больше новостей
Залиште відгук