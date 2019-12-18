Создали зубную пасту в форме таблеток: фото

Канадские предприниматели Майк Медикоф и Дэмиен Винс разработали зубную пасту в форме таблеток. Так они попытались создать экоальтернативу традиционным пастам, которые упаковывают в пластиковые тюбики.

О проекте канадцев сообщает New Atlas. Паста Винса и Медикофа называется Change Toothpaste.

Также по теме: Как правильно чистить зубы: советы экспертов

Она продается в биоразлагаемой упаковке, внутри которой находится 65 белых таблеток. Одну такую таблетку нужно поместить между задними зубами и раскусить – дальше можно чистить как обычно.

Майк Медикоф и Дэмиен Винс "Один пластиковый тюбик разлагается более 500 лет и его невозможно утилизировать. Если мы хотим меньше вредить окружающей среде, то должны идти на кардинальные изменения. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в безопасном и чистом мире".

На разработку Change Toothpaste предпринимателей подтолкнула 16-летняя дочь Медикофа, которая выступает против использования пластика. Мужчины месяцами работали над пастой, пока не обнаружили нужный для нее формат. Всего они испытали около ста тестовых формул.



Зубная паста в таблетках \ newatlas.com

Медикоф и Винс утверждают, что их паста одобрена врачами и подходит как для детей, так и для взрослых. Одна упаковка Change Toothpaste продается на официальном сайте за 10 долларов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.