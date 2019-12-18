Создали зубную пасту в форме таблеток: фото
Канадские предприниматели Майк Медикоф и Дэмиен Винс разработали зубную пасту в форме таблеток. Так они попытались создать экоальтернативу традиционным пастам, которые упаковывают в пластиковые тюбики.
О проекте канадцев сообщает New Atlas. Паста Винса и Медикофа называется Change Toothpaste.
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Она продается в биоразлагаемой упаковке, внутри которой находится 65 белых таблеток. Одну такую таблетку нужно поместить между задними зубами и раскусить – дальше можно чистить как обычно.
На разработку Change Toothpaste предпринимателей подтолкнула 16-летняя дочь Медикофа, которая выступает против использования пластика. Мужчины месяцами работали над пастой, пока не обнаружили нужный для нее формат. Всего они испытали около ста тестовых формул.
Зубная паста в таблетках \ newatlas.com
Медикоф и Винс утверждают, что их паста одобрена врачами и подходит как для детей, так и для взрослых. Одна упаковка Change Toothpaste продается на официальном сайте за 10 долларов.
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