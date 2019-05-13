Спасет от смерти: создали нанолекарство от передозировки кокаином

Бразильские исследователи из Федерального университета штата Гояс разработали препарат, который может спасти жизнь человеку после передозировки кокаином.

Ученые провели все возможные лабораторные исследования над морскими свинками, пишет Globo.

Читайте также: В Мукачево 13-летняя девочка из-за отравления кокаином попала в реанимацию

Грызуны получали инъекции кокаина в смертельной дозе, после чего ученые вводили нанолекарство. Даже в критических случаях через три минуты после введения препарата он нормализовал состояние животных.

Тесты лекарства на животных показали 100% эффективный результат.

Нанолекарство действует так: оно связываеют наночастицы наркотика и не позволяет ему влиять на организм. К тому же, препарат способен нормализовать давление. Выводится он через печень естественным путем.

Для проведения тестирования на людях исследователям нужно привлечь фармацевтические компании.

По словам ученых, дальнейшие разработки этого препарата помогут создать универсальное лекарство для борьбы и с другими ядовитыми веществами. Таким образом, это может спасти много жизней.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.