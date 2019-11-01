Список продуктов, которые окрашивают зубы сильнее всего

На цвет зубов влияет множество факторов: образ жизни, гигиена, генетические особенности и рацион. Какие продукты приводят к пожелтению эмали.

Сохранить зубы белыми можно, если ограничить потребление некоторых продуктов. Майкл Ап, специалист в области зубной эстетики составил перечень продуктов, которые окрашивают эмаль больше всего.

Читайте также: Пародонтит: причины, симптомы и лечение заболевания десен

Если вы любите начинать утро с чашки американо, обедать салатом заправленным соевым соусом, а ужинать за бокалом красного вина, скорее всего, желание отбелить зубы у вас возникает часто.

Какие продукты меняют цвет эмали

Красное вино. Любимый напиток многих, наверное, самый большой враг для белых зубов. Темные пятна от вина можно заметить на зубах уже после одного бокала.



Красное вино красит зубы

Кофе и чай. Популярные напитки, полезные для организма, но вредны для эмали. Они содержат фенольные соединения танины, которые окрашивают зубы.

Курение. Сигареты содержат в своем составе никотин и смолу, которые могут привести к появлению желтых или коричневых пятен. Однако, следует помнить, что курение провоцирует и более серьезные проблемы с зубами – потерю костной массы, рыхлость зубов, заболевания десен.

Кари. Полезная приправа может оставлять желтую или оранжевую пигментацию на зубах.



Блюда с карри могут делать зубы желтыми

Газированные напитки. Кислая природа газированной воды оказывает негативное воздействие на зубы, делает их пористыми и уязвимыми к потемнению.

Свекла. Овощ обладает сильными пигментом и может окрашивать зубы.

Пигментированные фрукты: гранат, ежевика, черника. Перечисленные фрукты имеют сильные и яркие пигменты в своем составе.



Фрукты ярких цветов отрицательно влияют на цвет эмали

Томатный соус. Он кислый, а потому, может разрушать эмаль и делать ее уязвимой к пигментации. И конечно же, томатная паста имеет яркий цвет, что тоже влияет на способность окрашивать эмаль.

Фруктовый сок тоже разрушает эмаль и может окрашивать зубы. К тому же, в фруктовых соках много сахара, который тоже разрушает зубы.

Соевый соус. Темный пигмент усиливается липкой консистенцией, а затем способствует тому, что частое употребление соевого соуса может менять цвет зубной эмали.

То же касается и бальзамического соуса.

Добавлять соусы следует с осторожностью, чтобы уменьшить силу пигмента

Чтобы уменьшить влияние продуктов на цвет зубов, специалисты рекомендуют пить напитки через соломинку, а во время еды пить много воды. Также стоит чистить зубы сразу после потребления продуктов из этого списка, и других пигментированных продуктов.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.