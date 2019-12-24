Спрей против депрессии уже на рынке: психологи рассказали об опасности

Ученые создали спрей против депрессии. Он действует на мозг не так, как другие средства от депрессии, и начинает действовать в течение нескольких часов.

Препарат уже допустили к продаже, как пишет The Guardian, такое решение поддержали далеко не все психиатры.

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Как действует препарат

Препарат изготовлен на основе эксетамина и действует не через подавление серотонина в синапсах, как другие препараты, а благодаря тому, что влияет на глутамат. Такое действие позволяет восстанавливать связи между нейронами, которые сокращаются при длительной депрессии.

Главным преимуществом спрея Spravato является быстродействие. Для большинства антидепрессантов нужно несколько недель или месяцев приема. Спрей начинает действовать уже через несколько часов.

Препарат уже одобрен FDA, а теперь его допустили к продаже в Европе.

Впрочем, некоторые специалисты считают Spravato "радикальным кетаминоподобным препаратом" и отмечают, что "в двух из трех краткосрочных исследованиях не было обнаружено статистически значимого снижения симптомов депрессии, а в некоторых случаях возникли побочные эффекты: нарушение восприятия, цистит и повышение артериального давления".

12 британских психиатров направили письмо с просьбой не разрешать продажу препарата.

Джон Рид, профессор клинической психологии в Университете Восточного Лондона говорит, что через несколько лет специалистам придется работать с людьми, которые станут зависимыми от эксетамина.

Впрочем, профессор Аллан Янг, директор Центра аффективных расстройств в Королевском колледже Лондона, отмечает, что не следует сравнивать препарат с наркотиками, потому что если придерживаться рекомендованной дозы, зависимости не возникнет.

Это важный шаг в лечении депрессии.

Это, несомненно, прогресс и хорошо разработанный препарат. Но препарат, а не чудо,

– отмечает профессор Руперт МакШейн, психиатр-консультант и доцент Оксфордского университета.