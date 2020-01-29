США эвакуировали 240 американцев из китайского Уханя: детали

29 января из китайского города Ухань, что находится в эпицентре вспышки коронавируса, вылетел самолет с 240 американцами на борту.

Правительство США заказало самолет для вывоза из Уханя американских дипломатов, работающих в генеральном консульстве, а также части граждан США, которые находились в городе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Актуально: Посольство Украины в Китае рассматривает вероятность эвакуации наших граждан

Как сообщили в посольстве США в Китае, самолет совершит заправку на Аляске прежде чем отправиться к конечному пункту назначения – городу Онтарио в штате Калифорния.

Во время заправки в Анкоридже (Аляска) пассажиров снова проверят на наличие вируса. Городские больницы уже приведены в состояние готовности для лечения или изоляции людей, которые могут быть переносчиками коронавируса. Ни одному человеку с симптомами коронавируса не позволят дальнейшее путешествие.

Пассажиры пройдут еще одну проверку в Калифорнии. Зона, в которой будет происходить высадка людей, отделена от пассажирских терминалов аэропорта.

Представитель округа Сан-Бернардино Дэвид Уэрт заявил, что всех пассажиров чартерного рейса могут продержать в изолированных помещениях в течение до двух недель — если Центры по контролю и профилактике заболеваний сочтут это мероприятие необходимым.

Отметим, что власти США более 10 лет назад определили международный аэропорт Онтарио в качестве аэродрома, на который будут направляться американцы в случае срочной эвакуации из-за рубежа. Сотрудники аэропорта прошли соответствующее обучение и тренинги, однако репатриация из Китая станет первым в истории аэропорта случаем, когда он будет использован для приема эвакуированных людей.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам выехать из КНР, а также изучает возможность их эвакуации в результате стремительного распространения коронавируса. В посольстве сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживают контакты с соответствующими органами КНР.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали поездку в Китай или уже там находятся:

Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;

Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо;

Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т. п;

Не контактируйте с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;

Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и тому подобное) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.

По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 6 тысяч человек, 132 умерли.

Случаи заболевания зафиксированы в:

Таиланде,

Южной Корее,

Австралии,

Сингапуре,

Японии,

Вьетнаме,

Непале,

Малайзии,

США,

Канаде,

Германии

Франции.

Заметим, что 28 января появилась информация о том, что группа исследователей в Гонконге разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

Здесь можно прочесть, сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах, и посмотреть онлайн-карту