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США на первом месте по количеству больных коронавирусом в мире

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Соединенные Штаты Америки обогнали Китай и Италию по количеству больных коронавирусом Covid-2019.

По состоянию на 26 марта общее количество больных составляет 82179, что почти на 14 тысяч больше, чем в прошлый день, по информации worldometers.

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Это увеличение в течение одних суток стало почти самым большим, которое происходило в общем в мире, кроме 12 февраля в Китае тогда количество заболевших за сутки выросло на 14108 людей.

Также США имеет почти на 1000 больных, чем Китай (82179 против 81285). Но уровень смертности пока довольно низкий – 1177. Напомним, что в Италии умерло более 8 тысяч человек.

Во всем мире почти 526 тысяч больных, умерли более 55 тысяч.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США Профилактика заболеваний Здоровье Лечение
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