Стало известно, жителей каких областей Украины эвакуировали из Уханя
20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань. В МВД рассказали, что этим рейсом вернулись жители 15 областей Украины.
Сегодня в Украину вернулись жители 15 областей, эвакуированные из-за эпидемии коронавируса из Уханя, сообщает РБК Украина, ссылаясь на слова спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко.
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Из каких областей эвакуированные украинцы:
- Из Киева;
- Полтавской области;
- Харьковской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Винницкой;
- Хмельницкой;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Закарпатской;
- Одесской.
Также известно, что на родную землю прилетели жители Мариуполя и Кривого Рога.
Кратко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
- На карантин уйдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин, произошло еще и столкновение с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
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