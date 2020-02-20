Стало известно, жителей каких областей Украины эвакуировали из Уханя

20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань. В МВД рассказали, что этим рейсом вернулись жители 15 областей Украины.

Сегодня в Украину вернулись жители 15 областей, эвакуированные из-за эпидемии коронавируса из Уханя, сообщает РБК Украина, ссылаясь на слова спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко.

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Из каких областей эвакуированные украинцы:

Из Киева; Полтавской области; Харьковской; Николаевской; Кировоградской; Львовской; Волынской; Днепропетровской; Винницкой; Хмельницкой; Донецкой; Житомирской; Запорожской; Закарпатской; Одесской.

Также известно, что на родную землю прилетели жители Мариуполя и Кривого Рога.

Кратко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.

На карантин уйдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин, произошло еще и столкновение с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



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