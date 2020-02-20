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Стало известно, жителей каких областей Украины эвакуировали из Уханя

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Эвакуация украинцев из Уханя / МВД Украины

20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань. В МВД рассказали, что этим рейсом вернулись жители 15 областей Украины.

Сегодня в Украину вернулись жители 15 областей, эвакуированные из-за эпидемии коронавируса из Уханя, сообщает РБК Украина, ссылаясь на слова спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко.

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Из каких областей эвакуированные украинцы:

  1. Из Киева;
  2. Полтавской области;
  3. Харьковской;
  4. Николаевской;
  5. Кировоградской;
  6. Львовской;
  7. Волынской;
  8. Днепропетровской;
  9. Винницкой;
  10. Хмельницкой;
  11. Донецкой;
  12. Житомирской;
  13. Запорожской;
  14. Закарпатской;
  15. Одесской.

Также известно, что на родную землю прилетели жители Мариуполя и Кривого Рога.

Кратко об эвакуации людей из Уханя

  • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
  • Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
  • На карантин уйдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, который обслуживал людей на самолете.
  • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сжигания шин, произошло еще и столкновение с правоохранителями.
  • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
  • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а утилизироваться.
  • Медцентру обеспечена постоянная охрана.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Возвращение украинцев из Китая Здоровье Коронавирус 2020 Новости Здоровье Лечение
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