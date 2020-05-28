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Степанов планирует создать санэпидемслужбу в составе Минздрава

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Степанов планирует создать санэпидемслужбу в составе Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов не намерен возобновлять санэпидемслужбу как отдельный орган. Впрочем, он рассматривает возможность ее создания в составе министерства.

Во время брифинга 28 мая Степанов сообщил, что в отличие от своего предшественника Ильи Емца, он не собирается восстанавливать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу как отдельный орган.

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В Минздраве рассматривают вопрос о создании СЭС в составе министерства. По словам министра, она бы приводила меры инфекционного контроля и реагировала на соответствующие ситуации.

О выделении в отдельный орган центральной исполнительной власти, такой вопрос мы пока не рассматриваем. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал,
– заявил он.

Отметим, что Кабмин ликвидировал СЭС еще в 2017 году из-за высокого уровня коррупции в структуре. В начале пандемии коронавируса в 2020 году, правительство назначило Виктора Ляшко главным санврачом страны.

Предыдущий министр здравоохранения Илья Емец планировал восстановить СЭС, но не успел, ведь пробыл в должности всего месяц.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Инфекция Илья Емец Виктор Ляшко Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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