Стоит ли говорить с мальчиками о месячных

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Как говорить о менструации с мальчиками
Как говорить о менструации с мальчиками / unsplash.com

Стоит говорить, даже если 5-летний малыш интересуется, зачем нужны прокладки и тампоны.

Для чего рассказывать о месячных мальчику?

Во-первых, это нормализует для него тему месячных. И не будет повода через несколько лет дразнить в школе одноклассниц или во взрослой жизни заявлениями: "У тебя что, ПМС?", пояснила секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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Во-вторых, его не испугает кровавая прокладка в мусорном ведре. Есть масса историй, когда ребенок видел кровь на прокладке и думал, что мама смертельно больна и скоро умрет. Согласитесь, это гораздо страшнее, чем ежемесячные выделения из влагалища, о которых так боятся говорить.

Хлопчикам потрібно розповідати про менструацію
Мальчикам нужно рассказывать о менструации

В-третьих, мальчики тоже имеют право знать все о физиологии девочек, как и девочки о мальчиках.

Как рассказывать мальчику о месячных?

Прекратим делать большой женский секрет из месячных и ответим на вопрос 5-летнего мальчика: "Это прокладки. Они нужны каждой девушке и женщине раз в месяц в течение 3-7 дней, когда у нее появляются выделения из влагалища, похожие на кровь. Прокладка защищает белье от загрязнения".

 
Секс-педагог Юлия Ярмоленко
“И если он спросит, для чего нужны эти выделения, скажите: "Когда девушка превращается в женщину, ее тело меняется, и она может иметь ребенка. Чтобы малыш мог расти внутри, ему нужно специальное место – матка. Ежемесячно стенки матки готовятся к беременности. Они покрываются специальным слоем, который нужен для ребенка. Если его нет, эта часть матки отслаивается и выходит вместе с кровью из женского влагалища. Тело каждый месяц создает новый слой в матке – на случай, если вдруг появится ребенок”.

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