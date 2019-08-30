Стоит ли говорить с мальчиками о месячных
Стоит говорить, даже если 5-летний малыш интересуется, зачем нужны прокладки и тампоны.
Для чего рассказывать о месячных мальчику?
Во-первых, это нормализует для него тему месячных. И не будет повода через несколько лет дразнить в школе одноклассниц или во взрослой жизни заявлениями: "У тебя что, ПМС?", пояснила секс-педагог Юлия Ярмоленко.
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Во-вторых, его не испугает кровавая прокладка в мусорном ведре. Есть масса историй, когда ребенок видел кровь на прокладке и думал, что мама смертельно больна и скоро умрет. Согласитесь, это гораздо страшнее, чем ежемесячные выделения из влагалища, о которых так боятся говорить.
Мальчикам нужно рассказывать о менструации
В-третьих, мальчики тоже имеют право знать все о физиологии девочек, как и девочки о мальчиках.
Как рассказывать мальчику о месячных?
Прекратим делать большой женский секрет из месячных и ответим на вопрос 5-летнего мальчика: "Это прокладки. Они нужны каждой девушке и женщине раз в месяц в течение 3-7 дней, когда у нее появляются выделения из влагалища, похожие на кровь. Прокладка защищает белье от загрязнения".
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