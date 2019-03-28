Стоит ли вакцинироваться от гепатита

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Вакцинация от гепатита В: опасность
Вакцинация от гепатита В: опасность / pixabay.com

О вакцине от гепатита В создали много мифов и лжи. Это побуждает людей отказываться от важной процедуры.

Многие люди считают, что такая вакцина может вызвать повреждение печени, поскольку содержит живой вирус, рассказал врач Евгений Щербина.

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Это ложь. Производство вакцины заключается в подселении HBsAg ("австралийского антигена") в клетки пекарских дрожжей, которые в свою очередь начинают интенсивно его синтезировать, а затем накопленный антиген можно оттуда забрать и на его основе создать вакцину.

Это означает, что вакцина не содержит живой вирус – она ​​содержит только одну его частичку, попадание которой в организм как раз и приводит к выработке полноценного и сильного иммунитета от гепатита В.

Вакцина від гепатиту В
Вакцина от гепатита не содержит живого вируса

Еще существует миф, что прививки от гепатита В могут спровоцировать длительную желтуху у новорожденного. Вакцина не содержит компонентов, способных спровоцировать длительную желтуху. Примерно 50% доношенных и 80% недоношенных новорожденных имеют физиологическую желтуху, которая появляется на 2-4 сутки и проходит обычно за несколько недель.

Немного реже эта желтуха может продолжаться до 3 и даже 5-6 месяцев, и она имеет название "желтуха грудного вскармливания" или "желтуха грудного молока". Это также абсолютно безопасное состояние, требующее только наблюдение и тем более не связанное с вакцинацией от гепатита В.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Инфекция Вакцина Медицина
Источник: Здоров'я 24
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