Стоит ли заниматься спортом, когда болит спина

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Стоит ли заниматься спортом, когда болит спина
Стоит ли заниматься спортом, когда болит спина

Первое, о чем думает человек, у которого начинает болеть спина, – надо наконец взяться за себя и начать заниматься спортом. Польза спорта для поддержания тела в хорошей форме несомненна. Но стоит запомнить, что спорт не лечит болезни опорно-двигательного аппарата, а в некоторых случаях только осложняет их.

Стоит или нет заниматься спортом или фитнессом при проблемах с позвоночником, рассказывает ведущий врач национальной сети центров физической терапии, невролог-вертебролог Лидия Мельник.

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Врач Лидия Мельник
“Есть такие травмы и состояния позвоночника, при которых категорически запрещены спортивные физические нагрузки. Например, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков могут привести к острой боли в спине и сложным неврологическим симптомам во время спортивных перегрузок. Чтобы компенсировать нагрузку на диски и суставы позвоночника, нужна специальная программа реабилитации”

По ее словам, профессиональные спортсмены проходят необходимые исследования и получают соответствующую программу реабилитации. А "непрофессиональные" спортсмены могут узнать о своем заболевании уже во время или после соревнований, когда боль в спине появится внезапно и сделает невозможной дальнейшую активность, выведет из нормальной жизни на несколько недель или месяцев.

Врач не советует заниматься обычной физической активностью, если у человека есть такие заболевания: межпозвонковые грыжи, компрессионные переломы позвоночника, сколиоз 2-4-й степени, коксартрозы, артрозы.

Выполнение физических упражнений может лишь усугубить острый болевой синдром, спровоцировать обострение заболевания или же вовсе вызвать травматизацию суставов и позвоночника.

Виконання фізичних вправ може лише посилити гострий больовий синдромВыполнение физических упражнений может лишь усилить острый болевой синдром

Это не означает, что всю жизнь нужно просиживать в офисе, чтобы не подвергать себя опасности. Наоборот, нужно устранить причину заболевания с помощью индивидуальной программы занятий, а потом уже спокойно продолжить заниматься любимым хобби.

Если же без спорта жизнь не та, то стоит придерживаться хотя бы общих рекомендаций врача.

 
Лидия Мельник
“Выполняйте упражнения на гибкость без резких и гиперамплитудных движений. Можете делать кардионагрузки на гребных или велосипедных тренажерах, очень полезный метод – легкая ходьба. Это базовые рекомендации для повседневного использования”

После консультации с врачом вы сможете делать уже более сложные упражнения и использовать больший спектр оборудования, но сначала нужно тренироваться под присмотром реабилитолога (физического терапевта).

Кстати, альтернативой занятиям в тренажерном зале может быть плавание, ВКТ (восстановительная кинезиотерапия), йога, все виды лечебной физкультуры. Таким образом вы сможете поддерживать общее состояние своего здоровья и хорошую физическую форму даже при определенных проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Конечно, можно и самостоятельно определить оптимальный режим нагрузок. Однако в таком случае после тренировки часто ощущается так называемая крепатура в группе мышц, отдельных мышцах и суставах. Еще больше болевых симптомов может проявляться, если уже имеются определенные проблемы или заболевания опорно-двигательного аппарата. В таком случае лучше обратиться к профессиональным врачам и вместе подобрать безопасные для организма упражнения.

 
Врач Лидия Мельник
В программу добавляются и силовые упражнения. Есть определенный реабилитационный комплекс, который можно выполнять, предварительно получив рекомендацию врача. В обычном тренажерном зале не всегда можно найти оборудование и специалистов, под контролем которых можно работать с таким комплексом.

Основное отличие комплекса – упражнения без осевой нагрузки на позвоночник и суставы. В реабилитации такой комплекс называется ВКТ (восстановительная кинезиотерапия или механотерапия – лечение движением) – упражнения выполняются на медицинских тренажерах КИПАРИС (украинская разработка) или тренажерах-кроссоверах”.

В большинстве случаев физическая активность помогает в профилактике и лечении заболеваний позвоночника и суставов. Учитывая малоподвижный образ жизни украинцев, выполнение физических упражнений – это необходимость. Несколько простых упражнений по несколько минут в день уменьшают риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Впоследствии можно увеличивать сложность, частоту и объем нагрузки.

Нужно помнить, что занятия спортом могут быть не только полезными. В некоторых случаях они вредны для здоровья. Именно поэтому Лидия Мельник рекомендует пройти консультацию в ближайшем центре физической терапии перед началом тренировок, чтобы избежать осложнений.

Если вы уже занимаетесь фитнесом или спортом и почувствовали возникновение болевых симптомов, головной боли, головокружение или общую слабость в теле — обязательно обратитесь к врачу. Консультация длится не более часа, но позволит быть уверенным в своих движениях.

Обов’язково зверніться до лікаря, якщо відчуваєте біль під час занять спортомОбязательно обратитесь к врачу, если испытываете боль во время занятий спортом

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Теги: Здоровая жизнь Лечение Новости Здоровье Здоровье
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