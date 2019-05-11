Страх одиночества: симптомы и проявления

Аутофобия, также - Монофобия, изолофобия или эремофобия, является специфической фобией изоляции; это патологическая боязнь быть одиноким или изолированным.

При этом такой человек не обязательно должен быть покинутым, дискомфорт вызывает даже просто предположение, что его игнорируют или не любят, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Несмотря на то, что имеется в виду под буквальным толкованием этого термина, аутофобия не описывает "страх перед самим собой". Расстройство обычно развивается и связан с другими тревожными расстройствами.

Аутофобия – это не то же самое, что чувство одиночества. Многие люди испытывают одиночество, когда им не хватает социального взаимодействия или содержательных отношений. Некоторые люди могут даже чувствовать себя одинокими, когда они находятся в комнате с другими людьми, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Аутофобия – что это? Патологический страх одиночества. Достаточно много людей страдает от такого расстройства, как эмоционально, так и физически.

Чувство грусти по этим причинам вполне рационально и отличается от ощущения аутофобии. Аутофобия – это иррациональное, серьезное беспокойство, вызванное идеей времени, проведенного в одиночестве или без особого человека, который влияет на способность выполнять повседневные дела.

Проявления аутофобии

У человека, страдающего аутофобией, когда остается или собирается остаться в одиночестве (то есть, он знает, что скоро останется один), может возникнуть:

ощущение, что надвигается смерть; ощущение, что они находятся в опасности; страх, что к нему ворвется злоумышленник; переполнение тревогой; ощущение, что он не может дышать; ощущение, что он может потерять сознание; ощущение, будто он не может ясно мыслить; непреодолимое желание "бежать".

Симптомы аутофобии

Аутофобия может также привести к физическим симптомам, связанным с приступами паники, включая:

головокружение;

отдышку;

тошноту;

учащение пульса;

усиление потоотделения;

дрожь.



Аутофобия может серьезно вредить социальной жизни

Последствия аутофобии

Все это может привести к изменению поведения. Такой человек будет:

- идти на крайности, чтобы избежать одиночества;

- пытаться найти компанию как можно быстрее, когда остается один;

- не хотеть, чтобы люди уходили, даже если это нецелесообразно;

- зависимость в отношениях.

Симптомы и поведение, связанные с аутофобией, могут влиять на личные отношения.

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