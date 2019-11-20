Студенты, которые пропускают завтрак, получают более низкие баллы: исследование

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Нужно ли завтракать перед школой и университетом / Unsplash

Согласно новому исследованию, ученики, которые редко завтракают, получают более низкие оценки по сравнению с теми, кто не пропускает завтрак.

Ученые из Йоркшира подытожили результаты студенческого экзамена и обнаружили, что студенты, которые редко завтракают, получают до двух баллов ниже, чем те, которые не пропускают утреннюю трапезу, сообщает News Medical Life Sciences.

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В этом отчете представлены убедительные доказательства того, что здоровый завтрак улучшает успеваемость ребенка,
– утверждают авторы исследования.

Сніданок перед школою
Ученые в очередной раз подчеркивают важность завтрака

Учитывая такие важные факторы, как социально-экономический статус, этническая принадлежность, возраст, пол и ИМТ ученые обнаружили, что те ученики, которые редко завтракают, набирают в среднем на 10,25 балла меньше.

Рассматривая показатели эффективности каждого тестирования и отбросив дополнительные факторы, специалисты обнаружили, что студенты, которые редко завтракали, набирали в среднем на 1,20 балла ниже.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дети Диеты исследования
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