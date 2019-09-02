Супрун дала советы новому министру Скалецкой

В понедельник, 2 сентября, официально начала свою работу новая глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По поводу этого экс-глава Минздрава Ульяна Супрун пожелала успехов министру на должности, а также воодушевления продолжать системные изменения в здравоохранении.

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Поскольку первые дни работы на новой должности являются сложными и ответственными, то Ульяна Супрун рассказала, как эффективнее использовать время.

1. Люди – это самое важное

По словам экс-главы Минздрава, основным клиентом изменений является не репутация или рейтинг, а украинцы.

2. Основа качественной работы – команда людей с общими ценностями

С правильной командой конкретные действия дадут ожидаемый результат. Ульяна Супрун советует не позволять себе навязывать заместителей, которые не отвечают критериям добропорядочности и имеют за спиной историю компромиссов со злом.

Несмотря на то, что участники команды разные, вас должна объединять совместная работа и ответственность.

3. Минздрав не переполнен "людьми Супрун"

Экс-глава министерства предупреждает о запугивании людьми Супрун, которые якобы готовят медицинский путч. На самом же деле, команда Супрун готовила всех сотрудников к цивилизованной передачи власти и продолжению служения украинскому народу. В подчинении Зоряны Скалецкой – несколько сотен ответственных граждан.

Ульяна Супрун “Мы очень тщательно отбирали людей в новосозданные директораты, которые занимаются разработкой политик. Очень важно работать с этим человеческим капиталом именно над политиками и качественными изменениями в сфере здравоохранения. Всегда будет соблазн дополнительно нагружать их, но надо не позволять ни себе, ни кому-либо это делать”.

4. Формируйте культуру уважения и взаимопонимания в команде

И обязательно придерживайтесь этого. Создание иерархии и искусственных рангов – не лучший путь к эффективной и продуктивной деятельности. Экспертиза не привязана к рангам и званиям – все равны и работают по одинаковым правилам и делают одинаково важную работу.

5. Двери кабинета министра должны быть открытыми

Ульяна Супрун советует быть осторожными, чтобы ваше ближайшее окружение не превратилось в gate keepers, которые будут "беречь" вас от "лишней" информации.



Ульяна Супрун и команда Минздрава

6. Посещайте учреждения здравоохранения

И общайтесь больше с медиками, чем с главными врачами – советует Ульяна Супрун. А также стоит много гулять.

7. Не вступайте в споры с оппонентами

При одном условии – если эта критика предвзята, эмоциональная и неконструктивная. Это позволит сохранить силы на вещи, которые действительно важны.

8. Улучшите условия работы

За последние три года Министерство улучшило условия работы. Но из-за недостатка средств будут еще вызовы. Ульяна Супрун советует не терять из виду этот вопрос и попытаться найти решение с Министерством финансов. Это существенно влияет на производительность Министерства.

8. Называйте вещи своими именами

Экс-глава советует быть честными во всем и со всеми. Это главный секрет успешной коммуникации.

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