Супрун назвала 6 типов диабета: как от них уберечься
Сахарный диабет частично связан "с сахаром", но он имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь.
Уровень глюкозы в крови должно быть постоянным, отмечает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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А вот ее дефицит ощущается как голод и к этому очень чувствительные нейроны. Если в организме избыток глюкозы, то это опасно для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций.
Для урегулирования уровня глюкозы в организме действует система инсулин-глюкагон. При нарушении этой системы возникает диабет.
Основные типы диабета
1. Сахарный диабет 1 типа
Это аутоиммунная болезнь, возникает когда клетки иммунной системы атакуют бета-клетки поджелудочной железы. Так развивается нехватка инсулина, и человеку необходимо получать этот гормон извне.
Болезнь возникает в детстве, но ее не сразу диагностируют. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. При нем бывает высокий уровень кетонов в крови, требует инъекций инсулина для контроля уровня сахара в крови.
• потеря веса и мышечной массы,
• жажда,
• значительный диурез,
• кожные инфекции,
• сухость глаз,
• ухудшение зрения,
• боль в животе.
Иногда при диабете первого типа развивается инсулинорезистентность. Тогда говорят о двойном диабете.
2. Диабет 2 типа
Эту болезнь часто диагностируют после 30 лет.
• высокое давление,
• нарушен баланс холестерина.
Однако не всегда эти признаки указывают на диабет 2 типа – такое состояние может быть следствием диабета 1 типа.
У человека с диабетом 2 типа наблюдается лишний вес
Диагноз ставят после результатов анализа крови и теста на чувствительность к глюкозе – как быстро нормализуется ее уровень, если мы употребили значительное количество сахара.
В 70-80% диабет этого типа не требует инъекций инсулина, ведь он находится в теле, просто клетки становятся к нему нечувствительными. Это называется инсулинорезистентность.
Медики советуют людям с диабетом 2 типа придерживаться здорового образа жизни, снизить индекс массы тела, заниматься спортом.
20-30% пациентов с заболеванием нуждаются инъекций инсулина, чтобы получить достаточное его количество и избежать гипергликемии (высокого уровня сахара). Кроме этого, бета-клетки могут истощаться и переставать выделять инсулин вообще. В таком случае, как и при диабете 1 типа, нужны гормоны.
3. Латентный или диабет 1,5 типа
При заболевании клетки, выделяющие инсулин, разрушаются, но со значительно меньшей скоростью, чем при диабете 1 типа. Такое положение тоже требует инъекций инсулина.
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4. MODY-диабет (maturity onset diabetes of young, диабет зрелого типа у молодых).
Его вызывают мутации в нескольких генах, и в зависимости от того, какой именно ген нефункционален, варьируется лечение: иногда инсулин нужен, иногда нужны медикаменты, иногда ничего.
5. Диабет 3 типа
При наличии этой болезни резистентность к инсулину развивается у нейронов головного мозга, и возрастает вероятность развития болезни Альцгеймера.
6. Гестационный диабет
Он может возникнуть у каждой 10 беременной женщины. Это промежуточное состояние, когда регуляция уровня глюкозы становится проблематичной. Женщины, у которых был гестационный диабет во время беременности, впоследствии больше рискуют развить диабет 2 типа.
Как уберечься от диабета
Ульяна Супрун отмечает, что диабет 1 типа предвидеть нельзя. Но в 80% случаев диабета 2 типа можно предотвратить. В этом случае здоровый образ жизни – лучшая профилактика:
1) Поддерживайте здоровый вес
Избыточный вес, особенно в области талии (абдоминальный жир) – это признак резистентности к инсулину, что приводит к развитию преддиабетического состояния. Талия должна быть меньше бедер.
2) Придерживайтесь здорового питания
Особой угрозой является потребление пищи с высоким содержанием сахара. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, ягодам фрукты и ягоды, а не сладостям. Что бы вы не пили, оно не должно быть сладким.
3) Не курите
У курильщиков на 30-40% чаще развивается диабет 2 типа, чем у людей, которые не курят. Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, провоцируют воспаление, повреждение и окисление клеток. Научно доказано, что это повышает риски появления диабета 2 типа.
4) Регулярно обследуйтесь
Повышенный уровень сахара в крови – один из ранних симптомов диабета. При наличии симптомов врач направит вас на анализы для определения этого показателя.
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