Супрун назвала 6 типов диабета: как от них уберечься

Сахарный диабет частично связан "с сахаром", но он имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь.

Уровень глюкозы в крови должно быть постоянным, отмечает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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А вот ее дефицит ощущается как голод и к этому очень чувствительные нейроны. Если в организме избыток глюкозы, то это опасно для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций.

Диабет – что это? Диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать произведенный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови.

Для урегулирования уровня глюкозы в организме действует система инсулин-глюкагон. При нарушении этой системы возникает диабет.

Основные типы диабета

1. Сахарный диабет 1 типа

Это аутоиммунная болезнь, возникает когда клетки иммунной системы атакуют бета-клетки поджелудочной железы. Так развивается нехватка инсулина, и человеку необходимо получать этот гормон извне.

Болезнь возникает в детстве, но ее не сразу диагностируют. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. При нем бывает высокий уровень кетонов в крови, требует инъекций инсулина для контроля уровня сахара в крови.

Диабет 1 типа – симптомы • утомляемость,

• потеря веса и мышечной массы,

• жажда,

• значительный диурез,

• кожные инфекции,

• сухость глаз,

• ухудшение зрения,

• боль в животе.

Иногда при диабете первого типа развивается инсулинорезистентность. Тогда говорят о двойном диабете.

Ульяна Супрун “ Трудно поддается урегулированию хрупкий или лабильный диабет – это диабет 1 типа. У пациента возникают пики и спады уровня глюкозы, нарушается процесс переваривания пищи. Этот диабет связывают с плохой нервной регуляцией пищеварения, стрессом и развитием устойчивости к инсулину ”.

2. Диабет 2 типа

Эту болезнь часто диагностируют после 30 лет.

Диабет 2 типа – симптомы • избыточный вес,

• высокое давление,

• нарушен баланс холестерина.

Однако не всегда эти признаки указывают на диабет 2 типа – такое состояние может быть следствием диабета 1 типа.



У человека с диабетом 2 типа наблюдается лишний вес

Диагноз ставят после результатов анализа крови и теста на чувствительность к глюкозе – как быстро нормализуется ее уровень, если мы употребили значительное количество сахара.

В 70-80% диабет этого типа не требует инъекций инсулина, ведь он находится в теле, просто клетки становятся к нему нечувствительными. Это называется инсулинорезистентность.

Инсулинорезистентность – что это? Это недостаточный биологический ответ клеток на действие инсулина при его достаточной концентрации в крови.

Медики советуют людям с диабетом 2 типа придерживаться здорового образа жизни, снизить индекс массы тела, заниматься спортом.

20-30% пациентов с заболеванием нуждаются инъекций инсулина, чтобы получить достаточное его количество и избежать гипергликемии (высокого уровня сахара). Кроме этого, бета-клетки могут истощаться и переставать выделять инсулин вообще. В таком случае, как и при диабете 1 типа, нужны гормоны.

Ульяна Супрун “Диабет этого типа может иметь наследственный характер. Если у одного из родителей диабет 2 типа, то вероятность его появления у детей 15%, а если у обоих – 75% ".

3. Латентный или диабет 1,5 типа

При заболевании клетки, выделяющие инсулин, разрушаются, но со значительно меньшей скоростью, чем при диабете 1 типа. Такое положение тоже требует инъекций инсулина.

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4. MODY-диабет (maturity onset diabetes of young, диабет зрелого типа у молодых).

Его вызывают мутации в нескольких генах, и в зависимости от того, какой именно ген нефункционален, варьируется лечение: иногда инсулин нужен, иногда нужны медикаменты, иногда ничего.

5. Диабет 3 типа

При наличии этой болезни резистентность к инсулину развивается у нейронов головного мозга, и возрастает вероятность развития болезни Альцгеймера.

6. Гестационный диабет

Он может возникнуть у каждой 10 беременной женщины. Это промежуточное состояние, когда регуляция уровня глюкозы становится проблематичной. Женщины, у которых был гестационный диабет во время беременности, впоследствии больше рискуют развить диабет 2 типа.

Как уберечься от диабета

Ульяна Супрун отмечает, что диабет 1 типа предвидеть нельзя. Но в 80% случаев диабета 2 типа можно предотвратить. В этом случае здоровый образ жизни – лучшая профилактика:

1) Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес, особенно в области талии (абдоминальный жир) – это признак резистентности к инсулину, что приводит к развитию преддиабетического состояния. Талия должна быть меньше бедер.

2) Придерживайтесь здорового питания

Особой угрозой является потребление пищи с высоким содержанием сахара. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, ягодам фрукты и ягоды, а не сладостям. Что бы вы не пили, оно не должно быть сладким.

3) Не курите

У курильщиков на 30-40% чаще развивается диабет 2 типа, чем у людей, которые не курят. Вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, провоцируют воспаление, повреждение и окисление клеток. Научно доказано, что это повышает риски появления диабета 2 типа.

4) Регулярно обследуйтесь

Повышенный уровень сахара в крови – один из ранних симптомов диабета. При наличии симптомов врач направит вас на анализы для определения этого показателя.

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