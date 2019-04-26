Супрун назвала диету, которая нормализует уровень холестерина и вес

Оказывается практика интервального голодания может быть полезной не только в течение одного дня на год.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверяет, что очистить тело поможет голодание.

Читайте также: Сколько раз в день нужно есть: ответ врача

В 2016 году ученый из Японии Осуми Йошинори получил Нобелевскую премию за изучение механизмов автофагии (естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне). Если просто – клетка голодает и избавляется от "мусора", поврежденных белков и обновляется. Мы голодаем = обновляем клетки.

Активирует автофагию ряд факторов, среди которых – голодание, просто ограничение калорий и физические нагрузки.

Ульяна Супрун "Автофагия помогает уничтожать миелоидные бляшки в нейронах при болезни Альцгеймера. Периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина"

Для эффективного запуска автофагии, нужно голодать в течение 18-24 часов. Можно есть только в определенный период дня: например, с 11 часов по 18 – но не постоянно.

То есть, шесть дней мы питаемся привычно, а в другой день проводим голодовку. Можно попробовать голодать в течение двух дней, то есть, потреблять не более 500-600 ккал.

Какие есть противопоказания к интервальному голоданию

Отказаться от этой диеты необходимо людям с особенностями рациона и наличием болезней:

• людям "заедающим стресс", могут после дня автофагии съесть значительно больше, чем надо;

• людям, которые занимаются спортом. Если есть не больше 600 ккал, то у человека начнет кружиться голова, тренировки становятся не такими эффективными;

• людям с диабетом 1 и 2 типа. Введение инсулина на фоне голода может критически снизить уровень сахара в крови;

• беременным женщинам, им тоже не стоит голодать, а придерживаться полноценного, хоть и не чрезмерного, питания;

Следовательно, периоды голода это полезно для здоровья, и стоит приучить себя регулярно "поститься". Если только у вас нет противопоказаний.

Помочь организму с автофагией можно, если отказаться от перекусов и сладостей.

Не стоит заставляться себя голодать, если голодание – не ваше. Займитесь интенсивными упражнениями.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.