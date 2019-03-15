Супрун назвала первые симптомы мочекаменной болезни
Если человек хотя бы раз в жизни имел проблемы с камнями в почках, то этот опыт он, скорее всего, запомнит. Мочекаменной болезнью болеет около 12% населения мира. Риски возникновения этой болезни имеют те, кто не заботится о здоровье своих почек.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывает, что кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках. При условии, если их концентрация в соли слишком велика. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируются в "камни".
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Небольшого размера камни могут самостоятельно пройти, не вызывают неприятных симптомов и не требуют специального лечения. А вот когда камни большие они могут блокировать поток мочи.
Они могут попасть в любую точку мочевой системы– почки, мочеточники (узкие трубки, соединяющие каждую почку с мочевым пузырем), мочевой пузырь или уретру.
Неприятные симптомы обычно возникают, когда камень застревает в почке, начинает двигаться вниз по мочеточнику или вызывает инфекцию. Весь этот процесс зачастую сопровождается сильной болью.
• изменения цвета мочи или кровь в моче
• желание мочеиспускания возникает чаще, чем обычно
• незначительное количество мочи при мочеиспускании
• тошнота и рвота с повышением температуры
Если вы заметили схожие симптомы – нужно срочно обратиться к медику и не заниматься самолечением.
Супрун назвала первые симптомы мочекаменной болезни
Риск возникновения болезни повышен при таких факторах:
1. наследственность;
2. малое употребление воды;
3. плохое питание;
4. наличие болезней органов пищеварения или операции, связанной с ними,
5. курение;
6. наличие диабета 2 типа, хронической диареи или избыточного веса.
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