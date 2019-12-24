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Супрун объяснила, нужно ли пить таблетки для улучшения пищеварения

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Нужно ли пить таблетки для лучшего переваривания пищи / diabetesonthenet.com

Во время застолья, когда на столе приготовлены разные блюда, люди часто переедают. Некоторые из них предусмотрительно готовят свой организм к этому – употребляют перед едой ферментные препараты.

Ульяна Супрун объяснила, полезно ли употреблять препараты, которые помогут переварить пищу, говорится на странице в Facebook.

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Она отмечает, что несколько таблеток, принятых до тяжелого застолья, не спасут человека от переедания. Лучший способ уберечься от этого – есть меньше и не надеяться на силу таблеток.

via GIPHY

Все потому, что у человека есть природные ферменты, которые помогают расщеплять пищу – пищеварительные ферменты, которые вырабатывает ротовая полость, тонкий кишечник, поджелудочная железа. Основной из них является амилаза, которая расщепляет углеводы, протеаза расщепляет белки, а липаза – жиры.

 
Врач Ульяна Супрун
“Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимы ферментные препараты. Эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной недостаточностью поджелудочной, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты”.

Супрун не советует использовать препараты, которые содержат ферменты, чтобы больше съесть. Современная медицина не имеет достаточно доказательств безопасности и эффективности этих лекарств при переедании, нарушении диеты или изжоге.

Она подчеркивает, что перед назначением ферментных лекарств необходимо сдать анализы, которые и подтверждают нехватку ферментов. Врач также назначает необходимую дозу, а вот самому пить таблетки сколько хочется – не стоит.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Ульяна Супрун Желудочно-кишечный тракт
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