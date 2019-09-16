Супрун рассказала, к каким болезням приводит загрязненный воздух

В крупных городах стало опасно дышать. Причин этому несколько – много людей вернулось из отпуска, сели за руль и в маршрутки. Из-за этого городское пространство заполонили пробки и выхлопные газы.

Экс-руководительница Ульяна Супрун отмечает, что худшее качество воздуха недавно было зафиксировано на Нивках, Академгородке, Новобеличах. Там показатель загрязнения превышал 100 и даже 150, то есть воздух вреден для уязвимых групп и всех граждан соответственно.

Читайте также: Загрязненный воздух такой же опасный, как и пачка выкуренных сигарет

При таких значениях индекса, следует закрывать окна и проводить меньше времени на улице.

Чем опасен загрязненный воздух

1. Увеличивает риск смерти.

Ульяна Супрун "Из-за загрязненного воздуха ежегодно преждевременно умирает 9 миллионов человек во всем мире. Он является причиной каждого третьего инсульта, рака легких и болезней сердца, сообщает ВОЗ. Даже если вы не видите смога, это не значит, что воздух чистый" .

Является причиной 40% смертей из-за ишемической болезни сердца, 7% из-за пневмонии, 8% из-за инсульта, 6% из-за хронического обструктивного заболевания легких, 7% из-за рака легких, и еще 32% преждевременных смертей от неинфекционных болезней.

Жизнь в селе не гарантирует, что воздух будет чище, особенно, когда принято отапливать углем, жечь мусор, ботву и сухие листья.

2. Содержит опасные частицы.

Загрязненный воздух может содержать:

взвешенные частицы

угарный газ

формальдегид

оксиды азота, серы

бензпирен

свинец

Взвешенные частицы диаметром менее 2,5 микрометра (мкм) попадают глубоко в ткань легких и представляют наибольший риск. Частицы диаметром около 10 мкм также накапливаются в тканях.

Бензпирен может проникать в кровь через кожу. Из-за этого кожа становится на вид старше.

3. Уменьшает когнитивные способности. Особенно критично это в старшем и детском возрасте.



Загрязненный воздух уменьшает когнитивные способности

4. Приводит к рождению детей с недостаточным весом.

5. Учащаются приступы астмы, дети больше болеют бронхитом. А каждый девятый приступ астмы – из-за загрязненного воздуха.

6. Ухудшает течение респираторных болезней, способствует развитию аллергий.

7. Удерживает тепло в атмосфере. А это может привести к потере низинных земель, биоразнообразия, выращивания кофе, кукурузы, винограда, и появлению новых болезней.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.