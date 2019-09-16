Супрун рассказала, к каким болезням приводит загрязненный воздух
В крупных городах стало опасно дышать. Причин этому несколько – много людей вернулось из отпуска, сели за руль и в маршрутки. Из-за этого городское пространство заполонили пробки и выхлопные газы.
Экс-руководительница Ульяна Супрун отмечает, что худшее качество воздуха недавно было зафиксировано на Нивках, Академгородке, Новобеличах. Там показатель загрязнения превышал 100 и даже 150, то есть воздух вреден для уязвимых групп и всех граждан соответственно.
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При таких значениях индекса, следует закрывать окна и проводить меньше времени на улице.
Чем опасен загрязненный воздух
1. Увеличивает риск смерти.
Является причиной 40% смертей из-за ишемической болезни сердца, 7% из-за пневмонии, 8% из-за инсульта, 6% из-за хронического обструктивного заболевания легких, 7% из-за рака легких, и еще 32% преждевременных смертей от неинфекционных болезней.
Жизнь в селе не гарантирует, что воздух будет чище, особенно, когда принято отапливать углем, жечь мусор, ботву и сухие листья.
2. Содержит опасные частицы.
Загрязненный воздух может содержать:
- взвешенные частицы
- угарный газ
- формальдегид
- оксиды азота, серы
- бензпирен
- свинец
Взвешенные частицы диаметром менее 2,5 микрометра (мкм) попадают глубоко в ткань легких и представляют наибольший риск. Частицы диаметром около 10 мкм также накапливаются в тканях.
Бензпирен может проникать в кровь через кожу. Из-за этого кожа становится на вид старше.
3. Уменьшает когнитивные способности. Особенно критично это в старшем и детском возрасте.
Загрязненный воздух уменьшает когнитивные способности
4. Приводит к рождению детей с недостаточным весом.
5. Учащаются приступы астмы, дети больше болеют бронхитом. А каждый девятый приступ астмы – из-за загрязненного воздуха.
6. Ухудшает течение респираторных болезней, способствует развитию аллергий.
7. Удерживает тепло в атмосфере. А это может привести к потере низинных земель, биоразнообразия, выращивания кофе, кукурузы, винограда, и появлению новых болезней.
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