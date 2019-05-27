Супрун рассказала, как не подцепить опасные болезни во время отпуска

Уже скоро начнется сезон отпусков, а это значит, что многие люди поедут отдыхать в другие страны. Таким людям стоит позаботиться не только о билетах и местах в гостинице, но и о своем здоровье.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, новая страна – это также и некоторые риски.

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Самые распространенные угрозы в путешествии:

️ "диарея путешественника" ️ насекомые ️ дикие животные

Диарея путешественника – что это? Это самое распространенное заболевание у людей во время путешествий. Его могут вызвать новая еда, вода и даже окружающая среда, точнее микроорганизмы, которые в ней содержатся. Наиболее распространенными причинами "диареи путешественников" является энтеротоксигенные штаммы кишечной палочки, кампилобактерии или вирусы. Часто местные жители не испытывают существенного негативного влияния этих микроорганизмов (в том числе патогенных), ведь приспособлены уже к ним.

Чем опасны насекомые? Они могут переносить опасные болезни: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, японский энцефалит, желтую лихорадку, сонную болезнь, вирус Чикунгунью.

Представляют угрозу для людей во время отпуска и дикие животные. Они являются природным резервуаром возбудителей многих болезней. Они могут быть заражены бешенством или даже переносить чуму, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола.

Супрун советует придерживаться этих правил во время отдыха

1. Узнайте информацию о возможных инфекционных рисках, характерных для конкретного региона. С санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране можно ознакомиться на сайте МИД.

2. Проконсультируйтесь с врачом о возможных прививках. Позаботьтесь о медицинском страховании – оно может помочь в критической ситуации. Старайтесь также избегать больных людей, прибыв в новую страну.

3. Положите в аптечку нужные лекарства, а также обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца. Исчерпывающий чек-лист вещей, которые стоит иметь в путешествии.

4. Пейте воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить.

5. Осторожно с водой в бассейне, не глотайте ее. Опрос свидетельствует, что большая часть людей не принимает душ перед тем, как зайти в бассейн, а каждый четвертый признался, что хоть раз ходил в туалет, не выходя из бассейна.

6. Читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила – они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.

7. Не подходите близко к диким животным, не кормите их из рук. Если вас укусило дикое животное, придерживайтесь этой инструкции и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

8. Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело.

9. Воздержитесь от татуировки, маникюра и других салонных услуг в учреждениях, которые не вызывают доверия. Через кровь могут передаваться опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С.

10. Если не уверены, что в комнате в отеле чисто, тогда стоит продезинфицировать выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Часто мойте руки и дезинфицируйте свой мобильный телефон.

Врач Ульяна Супрун “Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения в качестве воды. Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут возле рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой – стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык”.

11. Джетлаг – это нормальная реакция нашего организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы оно быстрее прошло. Постепенно готовьтесь к новому режиму, достаточно отдыхайте перед полетом.

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