Супрун рассказала, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии
Эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что эти две проблемы часто рассматривают как связанные.
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- ощущение мотивационного и физического истощения
- психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей
- циничное или негативное отношение к своим обязанностям
- снижение работоспособности.
Исследования доказывают: эмоциональное выгорание и депрессия имеют различные симптомы.
А вот при выгорании может сильно нарушаться ось регуляции гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Она определяет в частности утреннюю бодрость человека, адекватную реакцию на стресс и способность его пережить.
Как избежать эмоционального выгорания или преодолеть его
1. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью.
2. На работе устраивайте перерывы на отдых.
3. Выделяйте время на занятия, которые не связаны с работой.
4. Попробуйте обсудить с работодателями возможную смену графика, и тому подобное.
5. Обратитесь к психологу или психотерапевту.
6. Достаточно спите и отдыхайте.
7. Регулярно занимайтесь спортом.
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