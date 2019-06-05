Супрун рассказала, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии

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Как отличить эмоциональное выгорание от депрессии
Как отличить эмоциональное выгорание от депрессии / buildblogfreedom.com

Эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что эти две проблемы часто рассматривают как связанные.

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Эмоциональное выгорание – что это?
  • ощущение мотивационного и физического истощения
  • психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей
  • циничное или негативное отношение к своим обязанностям
  • снижение работоспособности.

Исследования доказывают: эмоциональное выгорание и депрессия имеют различные симптомы.

 
Врач Ульяна Супрун
"Выгорание можно определить по уровню кортизола в крови. При вигорании кортизол не выделяется утром – поэтому уже в начале дня кажется, что сил нет. Кортизол не выделяется и в ответ на стрессовый фактор, или же тело не реагирует на него как следствие. Когда у человека депрессия – кортизол в избытке, когда выгорание – его не хватает".

via GIPHY

А вот при выгорании может сильно нарушаться ось регуляции гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Она определяет в частности утреннюю бодрость человека, адекватную реакцию на стресс и способность его пережить.

Как избежать эмоционального выгорания или преодолеть его

1. Соблюдайте баланс между работой и личной жизнью.

2. На работе устраивайте перерывы на отдых.

3. Выделяйте время на занятия, которые не связаны с работой.

4. Попробуйте обсудить с работодателями возможную смену графика, и тому подобное.

5. Обратитесь к психологу или психотерапевту.

6. Достаточно спите и отдыхайте.

7. Регулярно занимайтесь спортом.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Ульяна Супрун Депрессия
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