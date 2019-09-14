Супрун рассказала, как преодолеть импотенцию
Причин эректильной дисфункции – частичной или полной утраты способности к эрекции и ее достаточно длительного удержания – существует довольно много.
Неэффективной в лечении импотенции будет волшебная таблетка – убеждает экс-руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.
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По ее словам, нужно устранять причины, которые привели к частичной эректильной дисфункции, и предотвращать их возвращение.
Во многих случаях преодолеть эректильную дисфункцию можно без медикаментозных стимуляторов возбуждения, благодаря лечению или предотвращению хронических болезней и наличию гармоничных отношений и досуга.
Лишь у небольшой группы пациентов с существенными болезнями сосудов или "хрупким" диабетом плохой прогноз по лечению медикаментами и образом жизни.
Как побороть эректильную дисфункцию
1. Прежде всего, следует обратиться к врачу. Он определит проблему и ее причину.
2. ️Паре нужно проконсультироваться у сексопатолога и/или сексолога.
3. Мужчине нужно изменить образ жизни – придерживаться здорового рациона питания, нормализовать сон, вес, быть активным, бросить купить и употреблять алкоголь. По словам Ульяны Супрун, это может помочь многим мужчинам.
4. При наличии органической причины дисфункции: гормональном нарушении, клинической депрессии, болезни простаты – следует устранять ее, а не полагаться только на стимуляторы эрекции.
5. Второе звено терапии – вакуумные стимуляторы или инъекции, или местные препараты.
Второе звено терапии импотенции – вакуумные стимуляторы или инъекции
6. Третье звено терапии – установление имплантов, но нужно оно в некоторых случаях.
7. Проктологи не советуют использовать БАДы для лечения импотенции из-за запрещенных и токсичных составляющих.
8. При наличии психогенной эректильной дисфункции эффективна когнитивно-поведенческая терапия.
Как уберечься от импотенции
1. Эректильная дисфункция связана с сердцем и сосудами. Поэтому стоит следить за показателями давления, уровня холестерина, индекса массы тела, можно сделать кардиограмму.
2. Нужно заниматься спортом. Каждую неделю 2,5 часа тратьте на аэробные и силовые упражнения.
3. Бросьте курить сигареты, электронные сигареты и кальян.
4. Потребляйте алкоголь умеренно, а лучше бросьте.
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