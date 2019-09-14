Супрун рассказала, как преодолеть импотенцию

Причин эректильной дисфункции – частичной или полной утраты способности к эрекции и ее достаточно длительного удержания – существует довольно много.

Неэффективной в лечении импотенции будет волшебная таблетка – убеждает экс-руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

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По ее словам, нужно устранять причины, которые привели к частичной эректильной дисфункции, и предотвращать их возвращение.

Во многих случаях преодолеть эректильную дисфункцию можно без медикаментозных стимуляторов возбуждения, благодаря лечению или предотвращению хронических болезней и наличию гармоничных отношений и досуга.

Лишь у небольшой группы пациентов с существенными болезнями сосудов или "хрупким" диабетом плохой прогноз по лечению медикаментами и образом жизни.

Как побороть эректильную дисфункцию

1. Прежде всего, следует обратиться к врачу. Он определит проблему и ее причину.

2. ️Паре нужно проконсультироваться у сексопатолога и/или сексолога.

3. Мужчине нужно изменить образ жизни – придерживаться здорового рациона питания, нормализовать сон, вес, быть активным, бросить купить и употреблять алкоголь. По словам Ульяны Супрун, это может помочь многим мужчинам.

Ульяна Супрун “Первым звеном терапии, чтобы помогло сразу, являются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 (PDE5) – то есть медикаментозная стимуляция образования оксида азота в вистелке сосудов. К таким препаратам относят силденафил, тадалафил, варденафил, аванафил. Если они предназначены корректно, то такая терапия действует”.

4. При наличии органической причины дисфункции: гормональном нарушении, клинической депрессии, болезни простаты – следует устранять ее, а не полагаться только на стимуляторы эрекции.

5. Второе звено терапии – вакуумные стимуляторы или инъекции, или местные препараты.



Второе звено терапии импотенции – вакуумные стимуляторы или инъекции

6. Третье звено терапии – установление имплантов, но нужно оно в некоторых случаях.

7. Проктологи не советуют использовать БАДы для лечения импотенции из-за запрещенных и токсичных составляющих.

8. При наличии психогенной эректильной дисфункции эффективна когнитивно-поведенческая терапия.

Как уберечься от импотенции

1. Эректильная дисфункция связана с сердцем и сосудами. Поэтому стоит следить за показателями давления, уровня холестерина, индекса массы тела, можно сделать кардиограмму.

2. Нужно заниматься спортом. Каждую неделю 2,5 часа тратьте на аэробные и силовые упражнения.

Ульяна Супрун “Бег и бокс тренируют сердце. А вот много и часто ездить на велосипеде не стоит. Если вы – велосипедист, и чувствуете, что что-то пошло не так, хотя стройные, тренированные и анализы в норме, то оставьте пока двухколесного друга”.

3. Бросьте курить сигареты, электронные сигареты и кальян.

4. Потребляйте алкоголь умеренно, а лучше бросьте.

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