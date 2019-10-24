Супрун рассказала, почему бывает молочница и как ее лечить

В народе говорят "молочница", а медицинским языком это — вульво-вагинальный кандидоз. Кандидоз — это состояние, которое вызвано дрожжевыми грибками рода Candida, в данном случае Candida albicans.

Ульяна Супрун рассказала причины возникновения молочницы и способы лечения кандидоза.

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Почему возникает кандидоз

Кандиды – обычное явление вагинальной микрофлоры у 20% женщин, и в норме грибки не доставляют дискомфорта и не размножаются сверх меры.

Но иногда их становится слишком много, тогда женщина чувствует зуд, жжение, покраснение и трещины вульвы, боль при мочеиспускании или сексе, и нетипичные вагинальные выделения, похожие на творог.

Развитие кандидоза обычно провоцирует снижение общего или местного иммунитета во время беременности, прием гормональных контрацептивов, диабета, ВИЧ, химиетерапии, терапии кортикостероидами, или длительного лечения антибиотиками (в течение нескольких недель).

Ульяна Cупрун “ Довольно часто бывает достаточно и пережитого стресса. Длительный стресс и, как следствие, выделение кортизола и адреналина способствуют развитию инфекций мочеполовых путей. Ведь в слизистой эпителии влагалища перестает накапливаться нужный гликоген, эпителий неправильно созревает, что и нарушает баланс, эубиоз. Вместо микрофлоры, в которой доминируют лактобациллы, начинают развиваться кандиды, и это приводит к воспалению. Некоторые женщины развивают еще и аллергическую реакцию на кандид, и поэтому просто лечение противогрибковыми препаратами не дает должного эффекта”.

Иногда причиной кандидоза становится повышенная влажность вульвы из-за тесной и плотной одежды, например джинсы, леггинсы, или синтетическое белье, которое не отводит влагу.

Иногда сочетание джинсов, стрингов и тяжелого дня могут закончиться противогрибковыми средствами.



Джинсы не должны быть тесными

Как лечить молочницу

Прежде всего обратиться к врачу и лечить болезнь только по его/ее рекомендациям.

Если молочница появилась впервые, и это точно молочница, то можно лечиться безрецептурными препаратами: клотримазолом или миконазолом в виде свечей или мазей внутренне вагинального использования. Такая терапия эффективна в 80-90% случаев.

К рецептурным препаратам относятся кремы или суппозитории бутоконазол, терконазол.

Возможно лечение однократным приемом 150 мг флуконазола внутрь, или несколько приемов в сложных случаях. Это – рецептурный препарат.

Если следующая вспышка кандидоза произошла в течение двух месяцев после предыдущей, то необходимо идти к гинекологу и сделать анализ мазка. Вероятно, кроме Candida albicans есть еще и другие виды микроорганизмов, которые не поддаются лечению "азолами".

Если молочница появляется четыре или более раза в год, то это рецидивный кандидоз. В таком случае нужна длительная терапия (7-14 дней) одновременно с приемом флуконазола. Возможен также длительный прием флуконазола еженедельно как супрессивной терапии. ВИЧ-позитивным пациенткам, поскольку, такое не рекомендуется.

ВИЧ, иммуносупрессия, высокий уровень эстрогенов или диабет являются факторами, которые делают кандидоз сложным и, как правило, повторяющимся. В таком случае с самого эпизода следует обратиться к врачу и лечить пациентку, а не проявления молочницы. То есть подобрать индивидуальную схему лечения.

Беременным женщинам можно лечить кандидоз только локальными препаратами, а не таблетками.



Молочницу у беременных нельзя лечить таблетками

Заметьте, что во время лечения суппозиториями или мазями проницаемость латекса (т.е. презерватива) возрастает, и он перестает защищать. И, вероятно, секс во время кандидоза будет болезненным, и лучше от него воздержаться.

Как предотвратить кандидоз

– Носите хлопковое белое белье. Другие типы носить можно и иногда даже нужно, но недолго.

– Если вы заметили, что спортивная одежда или джинсы вызывают дискомфорт или увеличение выделений, то попробуйте их некоторое время не носить.

– Вместо колготок рекомендуют носить чулки и гольфы.

– Дисбиоз вагинальной микрофлоры могут вызвать вагинальные дезодоранты, ежедневные прокладки, которые нарушают вывод влаги, и мыльные "бомбочки" для ванн.



"Бомбочки" для ван могут быть фактором развития кандидоза

– Куннилингус или мастурбация со слюной являются факторами риска повторяющихся кандидозов, ведь слюна имеет щелочную среду (а слизистая влагалища и вульвы – кислое), а также содержит лизоцим, фермент с бактерицидными свойствами.

Если вы заметили, что после куннилингуса становится хуже, то принимайте сразу после него душ. Или пользуйтесь барьером – стоматологическими салфетками.

– Старайтесь управлять стрессом. Это предполагает изменение отношения к вещам, с вами происходят. Возможно, не все они стоят переживаний, выделение кортизола, адреналина, снижение врожденного иммунитета, набора веса, и кандидоза.

Не лечитесь антибиотиками без назначения, а если вам их назначили, допейте курс полностью и не переставайте принимать, как только стало лучше.

– Пока нет подтверждений мифа, что кандидоз вызывают сладости или дрожжи в хлебе или пиве.

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