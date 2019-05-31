Супрун указала на основные типы зависимости от никотина: как от них избавиться
31 мая Всемирный день без табака. Табак убивает около половины людей, которые его потребляют, ежегодно из-за него умирает 7 миллионов человек.
24,2% взрослых украинцев являются ежедневными курильщиками, половина из них хотят избавиться от табачной зависимости.
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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что есть разные типы зависимости от никотина и разные пути, как от них избавиться.
Какие есть типы зависимости от никотина
1. Поведенческая и социальная зависимость
Она появляется, когда курение связано с привычками человека или аспектами. К примеру, курение с кофе, во время вождения, и тому подобное.
Как избавиться? Меняйте свои привычки на полезные. Заменяйте, к примеру, кофе на чай, а сигарету – полезными сладостями.
2. Физическая зависимость
Возникает, когда никотин стимулирует в мозге выработку эндорфина. Повышение уровня этого вещества вызывает у человека чувство удовлетворения и счастья. При этом происходит выброс адреналина в кровь.
Но когда влияние никотина прекращается, то организм требует следующую дозу. Возникает так называемый "синдром отмены".
- головная боль,
- беспокойство,
- раздражение,
- апатия,
- злость.
Как избавиться? Продержитесь без курения месяц, неприятные симптомы исчезнут через 3-4 недели. Можно попробовать препараты никотинзаместительной терапии, которые могут облегчить симптомы.
3. Психологическая зависимость
Курильщик при этом связывает курение с определенными эмоциями, мыслями, убеждениями. Также этот тип зависимости связан с мифами о том, что курение способно успокаивать, помогать контролировать внимание.
- "Курить – это модно".
- "Курение успокаивает".
- "Курение помогает расслабиться и отвлечься".
- "Курение не очень вредно".
- "Курение помогает контролировать вес" и другие.
Как избавиться? Осознайте, что использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами – бессмысленно. Если вы продолжаете верить в эти мифы, то вы только вредите своему здоровью. Вы только развиваете неспособность на психологическом уровне пережить определенные эмоции или чувства без сигарет.
Как бросить курить: с чего начать
1. Пройдите тест, чтобы понять ваш тип зависимости.
2. Найдите единомышленников, обсуждайте свой план и достижения с родными или друзьями. Получить совет профессионалов можно воспользовавшись бесплатным сервисом для людей, которые хотят бросить курить.
3. Найдите для себя весомую мотивацию. Запишите на листочке и поставьте его на видное место.
4. Включите в свой рацион больше полезных продуктов и добавьте физической активности.
5. Избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении.
6. Выберите конкретную дату, когда вы бросите курить и подготовьте план.
7. Заручитесь поддержкой близких и родных.
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