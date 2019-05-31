Супрун указала на основные типы зависимости от никотина: как от них избавиться

31 мая Всемирный день без табака. Табак убивает около половины людей, которые его потребляют, ежегодно из-за него умирает 7 миллионов человек.

24,2% взрослых украинцев являются ежедневными курильщиками, половина из них хотят избавиться от табачной зависимости.

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает, что есть разные типы зависимости от никотина и разные пути, как от них избавиться.

Какие есть типы зависимости от никотина

1. Поведенческая и социальная зависимость

Она появляется, когда курение связано с привычками человека или аспектами. К примеру, курение с кофе, во время вождения, и тому подобное.

Как избавиться? Меняйте свои привычки на полезные. Заменяйте, к примеру, кофе на чай, а сигарету – полезными сладостями.

2. Физическая зависимость

Возникает, когда никотин стимулирует в мозге выработку эндорфина. Повышение уровня этого вещества вызывает у человека чувство удовлетворения и счастья. При этом происходит выброс адреналина в кровь.

Но когда влияние никотина прекращается, то организм требует следующую дозу. Возникает так называемый "синдром отмены".

"Синдром отмены" – симптомы головная боль,

беспокойство,

раздражение,

апатия,

злость.

Как избавиться? Продержитесь без курения месяц, неприятные симптомы исчезнут через 3-4 недели. Можно попробовать препараты никотинзаместительной терапии, которые могут облегчить симптомы.

3. Психологическая зависимость

Курильщик при этом связывает курение с определенными эмоциями, мыслями, убеждениями. Также этот тип зависимости связан с мифами о том, что курение способно успокаивать, помогать контролировать внимание.

"Курить – это модно".

"Курение успокаивает".

"Курение помогает расслабиться и отвлечься".

"Курение не очень вредно".

"Курение помогает контролировать вес" и другие.

Как избавиться? Осознайте, что использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами – бессмысленно. Если вы продолжаете верить в эти мифы, то вы только вредите своему здоровью. Вы только развиваете неспособность на психологическом уровне пережить определенные эмоции или чувства без сигарет.

Врач Ульяна Супрун "Если ваши друзья или родные бросают курить, им понадобится помощь и поддержка. При необходимости скорректируйте свой стиль жизни или совместный отдых – избегайте вещей, которые у них ассоциируются с курением. Будьте терпеливы и позитивно настроены, не критикуйте за неудачи и говорите с близким человеком, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения".

Как бросить курить: с чего начать

1. Пройдите тест, чтобы понять ваш тип зависимости.

2. Найдите единомышленников, обсуждайте свой план и достижения с родными или друзьями. Получить совет профессионалов можно воспользовавшись бесплатным сервисом для людей, которые хотят бросить курить.

3. Найдите для себя весомую мотивацию. Запишите на листочке и поставьте его на видное место.

4. Включите в свой рацион больше полезных продуктов и добавьте физической активности.

5. Избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении.

6. Выберите конкретную дату, когда вы бросите курить и подготовьте план.

7. Заручитесь поддержкой близких и родных.

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