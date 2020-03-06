Глаукома: симптомы опасной болезни глаз

6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Глаукома – тяжелое заболевание глаз. Позднее выявление и отсутствие адекватного лечения может привести к неминуемой слепоте.

По данным ВОЗ, больше 5 миллионов человек потеряли зрение вследствие глаукомы. Это 13,5% от всех случаев слепоты в мире.

Читайте также: 6 признаков глаукомы, которые нельзя игнорировать

74% людей с инвалидностью по зрению имеют нейродегенеративные заболевания, среди которых первое место занимает глаукома. В Европе на глаукому приходится 12% всех случаев слепоты. В Украине заболеваемость растет.

Основные симптомы глаукомы:

"летающие мушки" перед глазами радужные круги вокруг источника света при взгляде на него; затуманивание зрения; частая смена очков.

При глаукоме потеря зрения происходит постепенно и во многих случаях безболезненно. Именно поэтому глаукома является одной из главных причин потери зрения.



Симптомы глаукомы

Установить диагноз "глаукома" может только врач. Он проверяет зрение, состояние зрительного нерва, измеряет внутриглазное давление. После диагностирования глаукомы медик назначает лечение: медикаментозным способом, хирургическим методом или лазером.

Глаукому можно вылечить при своевременном обращении к специалисту.

Супрун также посоветовала людям с глаукомой не находиться долгое время в темном помещении, заниматься физическим трудом в положении с низко опущенной головой, принимать лекарства с компонентами, которые расширяют зрачки. Также нужно избегать употребления алкоголя.



Глаукому можно вылечить при своевременном обращении к специалисту

На развитие глаукомы влияют:

хронические заболевания;

диабет;

сердечно-сосудистые заболевания;

влияние ультрафиолета;

курение;

избыточный вес;

неполноценное питание;

отсутствие физической активности.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.