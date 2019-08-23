Существует ли женский анальный оргазм

361 Читати новину українською
Женский анальный оргазм
Женский анальный оргазм / unsplash.com

Нет, есть только клиторальный. Даже если вы имеете эрогенные зоны в разных частях тела от которых можете получить оргазм – дело все равно в клиторе и вашему мозгу.

Почему же тогда женщины получают оргазм, рассказала секс-коуч Даша Березовская.

Читайте также: Секс с беременной: какие позы лучше применять

Во всем виноват клитор

В прямой кишке его, конечно, нет. Но у некоторых женщин из-за анатомических особенностей ножки клитора могут очень близко прилегать к стенкам, которые разделяют влагалище и прямую кишку. Получается косвенная стимуляция клитора и оргазм.

via GIPHY

Общий нерв

Клитор и анус соединены одним и тем же нервом. Половой нерв выходит из крестцового сплетения и разделяется на 3 части: прямокишечный, паховый и дорзальный нерв клитора. Он соединяет собственно сам клитор, кожу больших и малых половых губ, анальный сфинктер.

Возможно, нервных импульсов от стимуляции половых губ и ануса некоторым женщинам достаточно, чтобы получить оргазм. Исследований об этом нет, ну а собственный единичный опыт не считается релевантным.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
ЦИК официально зарегистрировала новых депутатов, теперь таких – 395: список
сегодня
398
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Секс
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
38550
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
18 августа 13:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 122078
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 августа 16:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 39179
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
17 августа 08:43 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 848
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
12 августа 19:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 41741
Новости
Больше новостей
Залиште відгук