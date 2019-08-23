Существует ли женский анальный оргазм

Нет, есть только клиторальный. Даже если вы имеете эрогенные зоны в разных частях тела от которых можете получить оргазм – дело все равно в клиторе и вашему мозгу.

Почему же тогда женщины получают оргазм, рассказала секс-коуч Даша Березовская.

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Во всем виноват клитор

В прямой кишке его, конечно, нет. Но у некоторых женщин из-за анатомических особенностей ножки клитора могут очень близко прилегать к стенкам, которые разделяют влагалище и прямую кишку. Получается косвенная стимуляция клитора и оргазм.

Общий нерв

Клитор и анус соединены одним и тем же нервом. Половой нерв выходит из крестцового сплетения и разделяется на 3 части: прямокишечный, паховый и дорзальный нерв клитора. Он соединяет собственно сам клитор, кожу больших и малых половых губ, анальный сфинктер.

Возможно, нервных импульсов от стимуляции половых губ и ануса некоторым женщинам достаточно, чтобы получить оргазм. Исследований об этом нет, ну а собственный единичный опыт не считается релевантным.

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