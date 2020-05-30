Свыше 23 тысяч больных в Украине: как коронавирус распространяется в областях
В Украине по состоянию на 30 мая официально заявили о 23 тысячах 204 больных COVID-19. За прошедшие сутки заразились еще 393 человека. Среди областей продолжает лидировать Черновицкая область.
Данные распространения коронавирусной инфекции в Украине опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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За минувшие сутки умерли 17 украинцев от осложнений коронавирусного недуга, зато выздоровели – 377.
Таким образом статистика летальных исходов выросла до 696, а число выздоровевших до 9 311.
Сколько больных в областях Украины:
- Черновицкая область – 3 306;
- г. Киев – 2904;
- Ровненская область – 1680;
- Львовская область – 1619;
- Киевская область – 1556;
- Ивано-Франковская область – 1379;
- Закарпатская область – 1171;
- Тернопольская область – 1160;
- Харьковская область – 1025;
- Винницкая область – 958;
- Днепропетровская область – 933;
- Одесская область – 887;
- Волынская область – 883;
- Житомирская область – 699;
- Кировоградская область – 506;
- Запорожская область – 440;
- Хмельницкая область – 432;
- Черкасская область – 401;
- Николаевская область – 288;
- Полтавская область – 268;
- Херсонская область – 178;
- Сумская область – 168;
- Донецкая область – 159;
- Черниговская область – 158;
- Луганская область – 46.
Важно! В сводке не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.