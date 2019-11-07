Температура влияет на психическое самочувствие и уровень самоубийств: масштабное исследование

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Опасность высокой температуры
Опасность высокой температуры / Noticiasmaia

Экономисты из Университета Массачусетс и Калифорнийского политехнического государственного университета установили, что высокая температура воздуха способствует развитию симптомов психических заболеваний и увеличивает уровень самоубийств.

Исследователи уверяют, что когда средняя месячная температура повышается на 17 градусов Цельсия, увеличиваются случаи самоубийств и растет количество обращений за психологической помощью, сообщает Medical Xpress.

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Экономисты ознакомились с исследованиями с 1960 по 2016 год и пришли к выводу, что частота негативных симптомов психических заболеваний и их последствий растут в жаркие дни.

По итогам исследователей, если температура превышает среднюю на 17 градусов, то ежемесячное количество пациентов, которые обращаются за психической и психологической помощью вырастет на 0,48%, а количество самоубийств возрастает на 0,35%.

Специалисты объясняют это влияние тем, что в результате повышения температуры нарушается качество сна, который является одним из важнейших основ психического здоровья.

Понимание этой проблемы дает возможность найти механизмы борьбы с ней. Авторы призывают врачей психического здоровья учесть это явление, уделив больше внимания своим пациентам в периоды аномальной жары.

Также авторы исследования выразили обеспокоенность тем, насколько негативно частота экстремальных температурных явлений будет влиять на психическое здоровье населения.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология исследования Новости Здоровье Сон Глобальное потепление
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