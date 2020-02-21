Терпела, потому что верила, что женятся раз в жизни: как Украина борется с домашним насилием

В Украине от домашнего насилия страдают примерно 2 миллиона женщин. И лишь менее трети – решаются об этом говорить и обращаться за помощью. Это несмотря на то, что на их стороне закон. Какие успехи Украины на пути к преодолению домашнего и гендерного насилия в течение следующих 10 лет – читайте дальше.

В Украине ежегодно открывают специализированные заведения, в которых помогают жертвам домашнего насилия. Это – приюты для убежища женщин и телефон доверия.

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По меньшей мере каждая пятая женщина в Украине страдает от домашнего насилия. А свидетелями и жертвами родительской тирании становятся почти 3 миллиона детей. Эти данные обнародовали представители Фонда ООН в ходе форума по противодействию домашнему и гендерному насилию. В нем приняли участие первая леди страны Елена Зеленская, послы Великобритании и Канады, представители ряда международных организаций и властных структур.

Мой муж начал проявлять физическое насилие, он мог схватить за шею при других людях. Я все терпела, потому что с детства верила, что женятся один раз на всю жизнь,

– рассказала участница форума.

Главное, как отметили участники форума, изменить ситуацию беспомощности и защитить жертв домашнего насилия.

Избиение, страхи, стыд – все это не выносят на публику. Это не является темой для общественного диалога. И, к сожалению, отсутствует полноценная защита жертв со стороны государства. Мы должны вместе с вами изменить эту ситуацию беспомощности,

– отметила первая леди Украины.

Справка: британские ученые выяснили, что у жертв домашнего насилия риск умереть от различных причин больше на 44%. Считается, что острая стрессовая ситуация, спровоцированная домашним насилием, может повредить иммунную систему и вызвать изменения в мозге, которые приведут к увеличению риска физических и психологических нарушений.

Как в Украине помогают жертвам домашнего насилия:

В феврале начала работать горячая линия. Ее операторы готовы круглосуточно принимать звонки от пострадавших, консультировать, оказывать психологическую и юридическую помощь.

В нескольких городах Украины уже открылись приюты для жертв насилия.

Также работают мобильные бригады и дневные стационары социально-психологической помощи. Их помогают создавать международные организации и фонд ООН.



В феврале начала работать горячая линия / Фото: Рinterest

"Нужно иметь большую смелость, чтобы говорить об этом. И нам стоит заботиться не только о пострадавших, а и о тех специалистах и волонтерах которые помогают, которые работают с жертвами. Мы все, должны объединиться", – отметил региональный директор UNFRA Иен Мак -Файлер.

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс добавила, что эти явления нарушают права человека, а также уничтожают уверенность людей в себе и возможность жить счастливой и полноценной жизнью.

Это вредит развитию страны в целом. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта тема оставалась в центре внимания на национальном и региональном уровнях,

– заявила Мелинда Симмонс.

Участники форума призвали всех неравнодушных людей объединиться, чтобы вместе противодействовать распространению этого позорного явления и защитить жертв домашнего насилия.

Смотрите фото с форума преодоления насилия / Автор: Киевский городской совет



Домашнее насилие в Украине / Инфографика 24 канала