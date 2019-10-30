Волосы могут помочь диагностировать шизофрению

Лучший способ провести диагностику – воспользоваться надежным биомаркером. Сейчас самым объективным маркером для шизофрении является тестирование реакции на испуг.

У пациентов с шизофренией заниженные показатели PPI, так как у них нет ослабленной реакции на повторный испуг, в отличие от здоровых людей. Пациенты с этим заболеванием реагируют на повторные сигналы одинаково, даже если интервал очень маленький, сообщает Naked Science.

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Ученые заметили, что один белок (Mpst), который участвует в синтезе сероводорода, преобладает в мозге мышей с низким PPI.

Никто никогда не подозревал о причинно-следственной связи между сероводородом и шизофренией. Как только мы обнаружили это, то решили выяснить, как это происходит и можно ли подобные результаты на мышах перенести на людей с шизофренией,

– рассказал руководитель исследования Такео Йошикаву.

Впоследствии исследователи обнаружили, что среди умерших людей уровень Mpst у людей с шизофренией был значительно выше, чем у здоровых людей. Кроме того, показатели Mpst зависели от симптомов, которые наблюдались у больных.

Чтобы подтвердить свои выводы, команда исследовала волосяные фолликулы 150 людей, больных шизофренией. У всех, без исключения, уровни фермента Mpst действительно были выше, чем у здоровых людей.

Конечно, этот биомаркер не может определить тип шизофрении, однако анализ волос может стать надежным тестом для выявления наличия заболевания.

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