Тест на обсессивно-компульсивное расстройство

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Тест обсессивно-компульсивное расстройство
Тест на ОКР / Здоровье 24

Обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) называется заболевание, характеризующееся навязчивыми обсессиями (мыслями) и компульсиями (действиями и ритуалами), мешающими нормальной жизни.

При ОКР у человека возникают навязчивые мысли. Он пытается с ними справиться с помощью ритуалов и различных навязчивых действий.

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Жизнь человека значительно ухудшается из-за обсессивно-компульсивного расстройства. Навязчивые мысли или поступки могут забирать так много времени и быть настолько невыносимыми, что человеку становится трудно нормально жить. От всего этого может страдать семейная и социальная жизнь больного, а также работа.

К сожалению, в основном люди с обсессивно-компульсивным расстройством не обращаются за помощью из-за заболевания, поскольку они растеряны, или стесняются, или боятся, что их сочтут "сумасшедшими". Таким образом, многие люди молча страдают.

ОКР негативно впливає на якість життя
ОКР негативно влияет на качество жизни

Человек безуспешно пытается бороться с возникновением обсессии, обещает себе не повторять компульсивные действия, но все повторяется снова и снова. Обсессии и компульсии воспринимаются человеком как абсурдные, иррациональные, но справиться с тем, что происходит не получается.

Примеры компульсий: чувствовать беспокойство, если предметы лежат на не своем месте (но нужного места на самом деле не существует, это только в воображении человека), перед выходом из дома стучать по предметам или смотреть четко 8 раз на себя в зеркало, не наступать на трещины, идти только одним путем или только по одной его стороне, прикасаться к стенам в надуманных местах, постоянно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Примеры обсессии: панический страх заболеть, боязнь бактерий и вирусов, навязчивые мысли о смерти или того, что должно произойти что-то плохое.

Если вы заметили, что у вас есть симптомы ОКР, настоятельно рекомендуем обратиться к психотерапевту.

Есть ли у вас обсессивно-компульсивное расстройство поможет выяснить тест:

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Здоровая жизнь Тесты
Источник: Здоров'я 24
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