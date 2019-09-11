Тест на обсессивно-компульсивное расстройство

Обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) называется заболевание, характеризующееся навязчивыми обсессиями (мыслями) и компульсиями (действиями и ритуалами), мешающими нормальной жизни.

При ОКР у человека возникают навязчивые мысли. Он пытается с ними справиться с помощью ритуалов и различных навязчивых действий.

Читайте также: Социофобия, шизофрения и ОКР: жуткие иллюстрации о психических заболеваниях и расстройствах

Жизнь человека значительно ухудшается из-за обсессивно-компульсивного расстройства. Навязчивые мысли или поступки могут забирать так много времени и быть настолько невыносимыми, что человеку становится трудно нормально жить. От всего этого может страдать семейная и социальная жизнь больного, а также работа.

К сожалению, в основном люди с обсессивно-компульсивным расстройством не обращаются за помощью из-за заболевания, поскольку они растеряны, или стесняются, или боятся, что их сочтут "сумасшедшими". Таким образом, многие люди молча страдают.



ОКР негативно влияет на качество жизни

Человек безуспешно пытается бороться с возникновением обсессии, обещает себе не повторять компульсивные действия, но все повторяется снова и снова. Обсессии и компульсии воспринимаются человеком как абсурдные, иррациональные, но справиться с тем, что происходит не получается.

Примеры компульсий: чувствовать беспокойство, если предметы лежат на не своем месте (но нужного места на самом деле не существует, это только в воображении человека), перед выходом из дома стучать по предметам или смотреть четко 8 раз на себя в зеркало, не наступать на трещины, идти только одним путем или только по одной его стороне, прикасаться к стенам в надуманных местах, постоянно мыть руки и пользоваться антисептиками.

Примеры обсессии: панический страх заболеть, боязнь бактерий и вирусов, навязчивые мысли о смерти или того, что должно произойти что-то плохое.

Если вы заметили, что у вас есть симптомы ОКР, настоятельно рекомендуем обратиться к психотерапевту.

Есть ли у вас обсессивно-компульсивное расстройство поможет выяснить тест:

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.