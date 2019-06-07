Тест: склонны ли вы к повышению давления?
Гипертония – распространенная и опасная болезнь, ее основным симптомом является повышенное артериальное давление, которое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
В Украине каждый третий взрослый человек имеет высокое артериальное давление, из-за этого повышается риск инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.
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По статистике, ежегодно в Украине происходит минимум 40 тысяч инфарктов и 111 тысяч случаев инсульта. Почти каждый третий больной умирает.
Факторы, которые провоцируют возникновение гипертонической болезни
- Избыточный вес;
- Употребление в пищу соли в больших количествах;
- Малоподвижный образ жизни;
- Злоупотребление алкоголем;
- Преклонный возраст;
- Частые стрессовые ситуации;
- Хроническая почечная недостаточность;
- Генетическая предрасположенность (если один из родителей страдает гипертонической болезнью, то с вероятностью в 50-60% заболеет и ребенок, если оба родителя – ребенок будет иметь такую же проблему практически в 100% случаев);
- Заболевания щитовидной или надпочечной железы;
- Курение.
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Источник: Здоров'я 24
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