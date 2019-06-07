Тест: склонны ли вы к повышению давления?

Гипертония – распространенная и опасная болезнь, ее основным симптомом является повышенное артериальное давление, которое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В Украине каждый третий взрослый человек имеет высокое артериальное давление, из-за этого повышается риск инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.

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По статистике, ежегодно в Украине происходит минимум 40 тысяч инфарктов и 111 тысяч случаев инсульта. Почти каждый третий больной умирает.

Факторы, которые провоцируют возникновение гипертонической болезни Избыточный вес;

Употребление в пищу соли в больших количествах;

Малоподвижный образ жизни;

Злоупотребление алкоголем;

Преклонный возраст;

Частые стрессовые ситуации;

Хроническая почечная недостаточность;

Генетическая предрасположенность (если один из родителей страдает гипертонической болезнью, то с вероятностью в 50-60% заболеет и ребенок, если оба родителя – ребенок будет иметь такую же проблему практически в 100% случаев);

Заболевания щитовидной или надпочечной железы;

Курение.

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