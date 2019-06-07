Тест: склонны ли вы к повышению давления?

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Тест на высокое давление
Тест на высокое давление / pixabay.com

Гипертония – распространенная и опасная болезнь, ее основным симптомом является повышенное артериальное давление, которое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В Украине каждый третий взрослый человек имеет высокое артериальное давление, из-за этого повышается риск инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.

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По статистике, ежегодно в Украине происходит минимум 40 тысяч инфарктов и 111 тысяч случаев инсульта. Почти каждый третий больной умирает.

 
Факторы, которые провоцируют возникновение гипертонической болезни
  • Избыточный вес;
  • Употребление в пищу соли в больших количествах;
  • Малоподвижный образ жизни;
  • Злоупотребление алкоголем;
  • Преклонный возраст;
  • Частые стрессовые ситуации;
  • Хроническая почечная недостаточность;
  • Генетическая предрасположенность (если один из родителей страдает гипертонической болезнью, то с вероятностью в 50-60% заболеет и ребенок, если оба родителя – ребенок будет иметь такую же проблему практически в 100% случаев);
  • Заболевания щитовидной или надпочечной железы;
  • Курение. 

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Теги: Здоровая жизнь Публикации Здоровье Новости Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания Тесты
Источник: Здоров'я 24
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