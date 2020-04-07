Тесты не являются 100% правдивыми: инфекционист о вероятности неверного диагноза COVID-19

Экспресс-тесты и тесты ПЦР могут показывать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Ни один метод тестирования не может дать 100% результата, всегда есть вероятность ошибки. В частности, и в тестах на коронавирус COVID-19.

Об этом в комментарии рассказал Юрий Сухов, доцент кафедры инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, сообщает НВ.

Читайте также: В ВОЗ заявили, что ослаблять карантин рано

Это всегда менее 100% вероятность, 100% никогда не будет при любом тесте любого производителя. Всегда есть процент ошибочных результатов – как негативных, так и положительных, даже если это годами отработанная система тестирования. В случае с коронавирусом COVID-19 у нас есть новые системы диагностики, разработанные в 2020 году, и они, конечно, еще не совершенны,

– рассказал инфекционист.

По его словам, ПЦР очень чувствительна к условиям: на результат могут повлиять условия, при которых берут анализ, как транспортируются образцы, где хранятся и какую тест-систему используют.

Поэтому, грамотные врачи всегда смотрят по комплексу показателей: учитывают анамнез (совокупность сведений о жизни человека, его состояние здоровья, наличие генетических, хронических заболеваний, течение болезни и т.п.), жалобы, клинические проявления болезни, показатели лабораторных и инструментальных методов исследования, в том числе ПЦР.

Почему же могут случаться сбои в результатах?

Например, речь идет о человеке, у которого ВИЧ-инфекция, и этот человек принимает антиретровирусную терапию. Тогда ПЦР (на ВИЧ) будет отрицательным из-за отсутствия вируса в крови, а серологический тест – положительный из-за реакции организма на вирус.

Если речь идет о том, от чего можно вылечиться, например, сифилис или туберкулез, то когда человек выздоровел, и если даже через несколько лет, решит сдавать серологический анализ, результат, скорее всего, все равно будет положительным IgG к этому возбудителю,

– объясняет врач.

Еще один нюанс – наличие так называемой перекрестной чувствительности. В таком случае положительный результат может свидетельствовать, что это не обязательно то заболевание, которое подозревалось сначала.

Например, мы получаем слабо положительный результат реакции Вассермана (серологический тест на сифилис) и начинаем выяснять, что тест у этой женщины показал на самом деле беременность. Или она страдает ревматоидным артритом. И так далее,

– добавил эксперт.

Инфекционист также отметил, что любые респираторные инфекции, COVID-19 в том числе, если нет осложнений, проходят в течение пяти, семи, максимум десяти дней.

Важно! Если человек болеет дольше, это уже не сама инфекция, а осложнения, которые возникли или обострились из-за ослабленного иммунитета.

Диагностирования COVID-19 посмертно

Диагностировать коронавирус с помощью ПЦР-теста можно и посмертно. В этом случае важную роль играет то, в каких условиях хранится тело, отмечает Сухов.

Чем больше времени прошло после смерти человека, тем труднее выделить и идентифицировать вирус COVID-19.



Какие существют тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.