Токсичен ли ваш шампунь: список опасных компонентов

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Токсичен ли ваш шампунь: список опасных компонентов
Токсичен ли ваш шампунь: список опасных компонентов / prose.com

Каждый человек хотя бы раз в жизни слышал о безсульфатных шампунях и их пользе. Но сульфаты – не единственный опасный компонент продукта.

Врач Наталья Зубарева назвала основные составляющие шампуня, которых нужно избегать.

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1. Сульфаты

Ammonium Lauryl Sulfate (ALS), Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Ammonium Laureth Sulfate (ALES), Sodium Laureth Sulfate (SLES).

Если вы видите их на этикетке, поставьте срочно обратно на полку продукт. Лаурил– и лаурет сульфаты – производные серной кислоты, очень агрессивные и опасные ПАВ (поверхностно-активные вещества).

Этот компонент сгущает продукт и благодаря ему образуется пена.

Регулярное использование сульфатов может вызвать раздражение, сухость, зуд, развитие аллергических, выпадение волос (путем осадка на волосяных фолликулах).

Именно эти компоненты делают волосы "вялыми".

Сульфаты отлично удаляют не только загрязнения волос, но и естественный защитный барьер кожи. Использование в концентрации более 3% (как правило, в шампунях 15-20%) оказывает токсическое действие на организм и на окружающую среду, есть исследования, которые доказывают канцерогенное воздействие на организм.

Безопаснее использования других ПАВ: Lauryl glucoside (продукт из кокосовой глюкозы), Decyl Glucoside (продукт из кукурузного крахмала и кокосового масла), Sodium Lauryl Sulfoacetate (продукт с кокосового масла), Sucrose Laurate, Sodium Lauroyl Sarcosinate.

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2. Парабены

Еще один не безопасный компонент шампуней. Производные бензойной кислоты, недорогие консерванты, отлично удлиняют срок годности. Парабены легко проходят через защитный барьер кожи. Имеют эстрогенную активностью.

Наиболее опасный бутилпарабен и его производные.

Альтернатива: миндальное, оливковое, лавандовое, масло жожоба, масло чайного дерева, аргановое масло, масло лаванды, экстракты орегано, тимьяна, розмарина, семян грейпфрута.

3. Минеральное масло

Это продукты переработки нефти. ВОЗ относит минеральные масла (mineral oil) к первой группе канцерогенных веществ.

Только масла высокой степени очистки не относятся к опасным. В составе шампуней масс-маркета содержатся неочищенные опасные минеральные масла. Также часто в составе шампуней присутствуют опасные фталаты, бензол, попиетилгликоль, формальдегид.

Прежде чем купить продукцию, обратите внимание на содержание вышеперечисленных веществ.

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