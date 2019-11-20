Томография повышает риски рака щитовидной железы и лейкемии

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Опасности компьютерной томографии / Twitter / Jason Bourne

Компьютерная томография – крайне важная процедура при многих видах диагностики. Однако она непосредственно связана с радиологической нагрузкой, именно поэтому решение о ее проведении должен принимать специалист.

Ученые из Тайваня обнаружили, что наиболее негативно КТ влияет на женщин и молодых людей в возрасте до 45 лет, об этом говорится в исследовании в JNCI Cancer Spectrum.

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Исследователи рассмотрели 22 853 случая рака щитовидной железы, 13 040 случаев лейкозов и 20 157 случаев неходжкинской лимфомы. Изучались данные с 2000 по 2013, специалисты отслеживали историю приема лекарств, семейный анамнез, образ жизни, медицинские вмешательства и обследования.

КТ
Компьютерная томография важная, но опасная

Авторы исследования обнаружили, что компьютерная томография не только повышает риски развития рака щитовидной железы и лейкемии, но и увеличивает риски неходжкинской лимфомы у молодых людей.

КТ имеет чрезвычайные диагностические возможности, однако ионизирующее излучение и рентгеновские лучи провоцируют мутацию в клетках живого организма, что может стать причиной онкологических заболеваний.

Отправляя пациента на эту процедуру, врач обязан учесть историю медицинских вмешательств и диагностик, а также придерживаться всех нормативов.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Онкозаболевания Медицина
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