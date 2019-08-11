ТОП-10 продуктов, которые должны быть на каждой кухне

Существует ли универсальная корзина продуктов? Большинство людей имеют свой привычный стиль питания, одни отказались от употребления мяса, другие - от молочных продуктов или глютена, но все же предлагаем список продуктов, который пригодится на каждой кухне.

Именно поэтому на кухне каждого должны быть эти 10 продуктов, пишет Wonder.

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Растительное масло

Масло – один из главных продуктов на кухне, так как используется при приготовлении большого количества блюд, сгодится как для жарки или запекания, так и для заправки салата. Для повседневного рациона следует выбирать растительное масло холодного отжима, особенно достойно внимания – оливковое масло. А вот переходить на популярное ныне кокосовое масло – не стоит, в небольших количествах его употребление не принесет вреда, а вот на постоянной основе – вероятно.

Конечно, выбор масла вопрос вкуса, кому-то нравится послевкусие нерафинированного масла, которое напоминает детство, кто-то экспериментирует с добавлением кунжутного масла. Главное помнить об особенностях хранения, то же кунжутное масло нужно хранить в холодильнике и следить за сроком годности.

Бобовые

Бобовые – отличный источник белка и клетчатки. Именно она помогает пищеварению и выводит токсичные вещества из организма. Белок в свою очередь дает ощущение сытости. Особенно важны бобовые для вегетарианцев, так как это хорошая альтернатива мясу. Горох, чечевица, нут, фасоль – лидеры его содержимого. Бобовые достаточно доступны в ценовом диапазоне, к тому же достаточно универсальны, к примеру, из гороха можно приготовить немало блюд.



Чечевица

Яйца

Если вы не исключили из своего рациона продукты животного происхождения, яйца обязательно должны быть в вашем холодильнике. Кроме пользы для организма, это совсем не "скучный" продукт, их можно готовить традиционно: жарить, варить, а можно готовить по-новому: яйца-пашот, яйца-кокот, паштет из яиц с орехами и немало других способов.

Зелень

Свежая зелень – самый доступный источник витаминов. К тому же, это красиво!

Базилик (для итальянской кухни), петрушка (способствует лучшему аппетиту), розмарин (к печеному картофелю). Зелень легко выращивать дома, также ее можно заморозить или наоборот засушить.

Специи

Быстрый способ превратить привычное блюдо в необычное. Здесь следует помнить, что специи тоже имеют свой срок годности. Вы не отравитесь, если приготовите блюдо со старыми специями, но вкусовые качества потеряете. Еще важно – выбирать йодированную соль, она поможет получить дневную норму йода без дополнительных усилий.

Макароны твердых сортов

Разговоры о том, что от пасты полнеют, часто преувеличены. Макароны могут быть частью здорового рациона. Часто дело в добавках к пасте, бекон в сливочном соусе можно заменить овощами, курицей или лососем, что качественно улучшит питательность блюда.

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Крупы

Важный продукт на полках кухонного шкафа – крупы. Лучше всего употреблять цельные крупы, каши быстрого приготовления не принесут вам пользы. К привычным с детства гречке и рису уверенно добавляем: кус-кус, булгур, киноа, фарро, зеленую гречку. Крупы можно варить как самостоятельное блюдо с добавлением трав, специй.

Замороженные овощи

Конечно, лучше употреблять свежие овощи, особенно летом, но замороженные овощи тоже достаточно полезны. Брокколи, стручковая фасоль, кукуруза, горох, цветная капуста, болгарский перец – прекрасно поддаются замораживанию. Стоит лишь следить за условиями хранения и не замораживать овощи повторно. То же касается и фруктов.



Песто

Заправки и соусы

Даже скучные блюда с добавлением соусов могут смаковать по-особенному. Универсальных рекомендаций нет, дело вкуса. Соевый соус, бальзамический уксус, песто, горчица, вустерский соус или любой другой. Магазинный или собственного приготовления, – экспериментируйте!

Мука

Даже если домашняя выпечка – это не о вас, мука найдет применение на каждой кухне, например, если вам захочется приготовить сырники, или французский соус бешамель.

А если вы любите выпечку, советуем закупаться дополнительными ингредиентами, которые часто заканчиваются в самый нужный момент.