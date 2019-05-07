Топ-5 препаратов, на которые не стоит тратить деньги при простуде

Люди тратят огромные деньги на ненужные лекарства, которые не только не действуют, но и могут серьезно навредить здоровью.

Список ненужных при простуде препаратов составил терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Читайте также: Как правильно принимать антибиотики

Не занимайтесь бессмысленным обогащением фармкомпаний, а потратите эти средства на полезные вещи.

Также важно обращать внимание на инструкции к лекарствам, потому что лекарства, которые не действуют, практически никогда не имеют побочных эффектов, кроме аллергических реакций.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.