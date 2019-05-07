Топ-5 препаратов, на которые не стоит тратить деньги при простуде
Люди тратят огромные деньги на ненужные лекарства, которые не только не действуют, но и могут серьезно навредить здоровью.
Список ненужных при простуде препаратов составил терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.
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Не занимайтесь бессмысленным обогащением фармкомпаний, а потратите эти средства на полезные вещи.
Также важно обращать внимание на инструкции к лекарствам, потому что лекарства, которые не действуют, практически никогда не имеют побочных эффектов, кроме аллергических реакций.
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Источник: Здоров'я 24
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