Топ-5 вредных перекусов и чем их можно заменить
Когда мы пытаемся правильно питаться, то стоит менять пищевые привычки постепенно, но уверенно, чтобы это не привело к стрессу.
Менять нужно не только все основные приемы пищи, но и перекусы. Нутрициолог и врач-терапевт Саша Фомина назвала продукты, которыми не стоит перекусывать.
Читайте также: Что есть после тренировки: советы диетолога
1. Банан
Это чистый сахар и немного клетчатки. Гликемический индекс (ГИ) у банана 60.
Поэтому, съев только его в 11 утра вы получите резкий всплеск инсулина, можете не дотерпеть до обеда и будете думать о еде до самого вечера.
Чем заменить: фруктами с низким ГИ или овощами.
2. Фаст-фуд
Чаще всего при приготовлении питания фаст-фуда используют некачественные (дешевые) продукты. А могут использовать и повторно, к примеру, масло для жарки картофеля.
Такая пища является высококалорийной, а иногда просто опасной.
Чем заменить: овощными салатами.
3. Пирожные, печенье, тортики и творожок с вареньем
Жирный углеводный продукт – это серьезная нагрузка на поджелудочную и печень и немного больше жира на боках в кратчайшие сроки.
Важно помнить, что, кроме сахара в промышленном производстве вкусненького, используются некачественный жир и модификаторы вкуса.
Чем заменить: орехи. Это тот самый продукт, который нужен для получения полезных жиров. А главное быстро и сытно.
4. Колбасные изделия
Когда мы употребляем мясо, то забываем о количестве крахмала, жира в этих изделиях.
Чем заменить: вареным мясом, креветками, в крайнем случае – рыбными консервами.
5. Сухарики
Они имеют очень высокий ГИ, что вызывает еще больший аппетит.
Чем заменить: овощами. Попробуйте их мелко нарезать.
Эксперт отметила, что полезный перекус – это дело привычки и доступности. Сделайте доступное полезным.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.