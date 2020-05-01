Трамп заявил, что видел доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.

Але він не озвучив деталі цієї інформації, передає CNBC.

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Я не можу вам це сказати. Мені не дозволено про це говорити. В недалекому майбутньому ми отримаємо відповідь. Це визначить те, як я ставлюся до Китаю,

– заявив Трамп.

Зазначимо, що ця заява виглядає дивно, тому що напередодні американські спецслужби повідомили, що вірус не був штучно створений або генетично модифікований.

Але Трамп вже не вперше озвучує такі повідомлення. Цікаво, що впродовж січня та лютого спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19. Але він ніяк не реагував.

Однак після спалаху COVID-19 він зупинив фінансування ВООЗ і звинуватив організацію в бездіяльності.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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