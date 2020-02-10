Трансплант-координаторы уже работают в Украине, – Скалецкая
Руководительница МЗ Зоряна Скалецкая рассказала, что трансплант-координаторы уже есть и работают в Украине. Кроме того, министр отметила результаты их работы.
Некоторые из трансплант-координаторов уже были на стажировке и видели, как работают заграницей, рассказала Зоряна Скалецкая в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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Зоряна Скалецкая отметила, что в течение последних нескольких месяцев в Украине впервые за 13 лет провели две пересадки сердца.
Министр рассказала, что сейчас ключевая задача МЗ – создать Всеукраинский центр координации, который будет обеспечивать возможности для поиска и подбора реципиентов и доноров.
Кроме того, уже готов, хотя и в тестовом режиме, электронный реестр трансплантации. Эта электронная система позволит максимально быстро осуществлять все процессы поиска.
Раньше думали, что трансплантацию можно выполнить только в Киеве или Запорожье, но сейчас есть много больниц, которые хотят включиться в процесс... Мы многих украинских граждан отправляем за границу, хотя имеем всех специалистов и имеем возможность сделать это в Украине,
– заявила Зоряна Скалецкая.
Зоряна Скалецкая о трансплантации в Украине / 24 канал
Напомним, что 18 декабря стали известны цены на трансплантацию органов в Украине:
- Аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 гривен.
- АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
- Трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 гривен.
- Пересадка печени или ее части – 855 039 гривен.
- Цена на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 360 141,36 гривен.
- Аутологическая трансплантация будет стоить 1 308 393,3 гривен.
- За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.
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