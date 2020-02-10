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Трансплант-координаторы уже работают в Украине, – Скалецкая

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Зоряна Скалецкая о трансплантации / 24 канал

Руководительница МЗ Зоряна Скалецкая рассказала, что трансплант-координаторы уже есть и работают в Украине. Кроме того, министр отметила результаты их работы.

Некоторые из трансплант-координаторов уже были на стажировке и видели, как работают заграницей, рассказала Зоряна Скалецкая в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Зоряна Скалецкая отметила, что в течение последних нескольких месяцев в Украине впервые за 13 лет провели две пересадки сердца.

Министр рассказала, что сейчас ключевая задача МЗ – создать Всеукраинский центр координации, который будет обеспечивать возможности для поиска и подбора реципиентов и доноров.

Кроме того, уже готов, хотя и в тестовом режиме, электронный реестр трансплантации. Эта электронная система позволит максимально быстро осуществлять все процессы поиска.

Раньше думали, что трансплантацию можно выполнить только в Киеве или Запорожье, но сейчас есть много больниц, которые хотят включиться в процесс... Мы многих украинских граждан отправляем за границу, хотя имеем всех специалистов и имеем возможность сделать это в Украине,
– заявила Зоряна Скалецкая.


Зоряна Скалецкая о трансплантации в Украине / 24 канал

Напомним, что 18 декабря стали известны цены на трансплантацию органов в Украине:

  • Аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 гривен.
  • АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
  • Трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 гривен.
  • Пересадка печени или ее части – 855 039 гривен.
  • Цена на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 360 141,36 гривен.
  • Аутологическая трансплантация будет стоить 1 308 393,3 гривен.
  • За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Трансплантация Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Медицина
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