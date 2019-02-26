Три причины, из-за которых возникает храп

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Почему возникает храп
Почему возникает храп / dreammd.com

Храп приводит к задержкам дыхания (апноэ). Короткие задержки не критично влияют на организм. Но если задержки длятся несколько секунд и более, то это может привести к ухудшению качества сна, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти, увеличению раздражительности, апатии, снижению потенции, повышению артериального давления.

Врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут" Юлия Шуклина в эксклюзивном комментарии для Здоровья24 назвала основные причины храпа.

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Не является критическим, когда храп возникает после употребления алкоголя. Из-за действия спиртных напитков мышцы во сне расслабляются больше.

Поэтому во избежание храпа, необходимо ограничить употребление этих напитков.

Существуют другие причины, их можно разделить на 3 группы.

1 группа – это нарушения архитектоники полости носа, околоносовых пазух или неба.

То есть, существуют проблемы с перегородкой, носовыми раковинами или небом. Врач легко диагностирует проблему и может справиться с ней с помощью ЛОР-хирургии.

2 группа – неврологические причины.

 
Врач-оториноларинголог  Юлия Шуклина
“Эта группа проблем более серьезного характера, потому что могут быть неврологические болезни или опухолевидные образования, и в этих случаях требуется серьезное обследование”

3 группа – причины, связанные с различными факторами.

К примеру, при ожирении человек может храпеть. Если он сбросит лишний вес, то и проблема исчезнет. Также в эту группу входят пожилые люди, и те, у кого снижена функция щитовидной железы.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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