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Три заболевания, которые больше всех повышают риски умереть от коронавируса

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Какие заболевания осложняют течение коронавируса / unsplash.com

Известно, что люди, у которых есть сопутствующие патологии или заболевания находятся в группе риска заболевания коронавируса. Ученые определили главные сопутствующие заболевания, которые ухудшали прогноз COVID-19 и приводили к летальному исходу.

Ученые проанализировали данные 85 мужчин и женщин, умерших в Китае от COVID-19 еще в начале эпидемии – в период до 15 февраля. Работа опубликована на EurekAlert.

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Наибольшее количество летальных случаев зафиксировали среди мужчин старше 50 лет, у которых были сопутствующие неинфекционные хронические заболевания,
– заявили авторы исследования.

Заболевания, вызывающие тяжелое течение COVID-19

Гипертония, диабет и ишемическая болезнь сердца – наиболее распространенные сопутствующие заболевания у пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Осложнения на фоне COVID-19 были обусловлены дыхательной недостаточностью, острым респираторным дистресс-синдромом, аритмией.

У более 80% пациентов был очень низкий уровень эозинофилов в крови. Количество этих клеток снижается при тяжелых респираторных инфекциях.

Несмотря на важность полученных результатов, исследование имеет свои ограничения.

Генетика может влиять на иммунный ответ на вирус. Кроме того, вирус подвержен мутациям, а наблюдение проводили в начале эпидемии, объяснили ученые.


Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования
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