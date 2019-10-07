Тромбоз: как распознать и что делать

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Как распознать тромбоз
Как распознать тромбоз / happyshar.ru

Обычно симптомы тромбоза достаточно выражены, самочувствие нарушается, то есть становится понятно, что "что-то пошло не так" и следует обратиться за медицинской помощью.

Тромбоз - наличие сгустка (тромба) в просвете сосуда, который мешает свободной циркуляции крови, рассказала гематолог Яна Дорохина.

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Частота тромбоза глубоких вен нижних конечностей (наиболее частый вид тромбоза) 1-1,5 на 1000 человек в год. Легочной артерии - 60 случаев на 100 000 населения.

Как распознать тромбоз?

Симптомы зависят от его локализации. Если это сосуды руки или ноги:

  1. отек одной конечности по сравнению с другой;
  2. боль с пораженной стороны;
  3. тепло / покраснение кожи в области тромбоза.

Если это тромбоз сосудов легких:

• проблемы с дыханием;
• острая боль в груди;
• кашель;
• быстрое сердцебиение.

Если это тромбоз сосудов головного мозга (ишемический инсульт) - неврологическая симптоматика.

Так же могут быть более редкие локализации - тромбозы внутренних органов (симптомы зависят от локализации тромба), но встречаются крайне редко.

Диагностика тромбоза

Консультация специалиста, который оценит вероятность того, что это именно тромбоз, по специальным шкалам:

  1. Д-димер;
  2. УЗИ сосудов;
  3. Возможно, КТ, ангиография (редко).

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
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