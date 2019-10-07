Тромбоз: как распознать и что делать
Обычно симптомы тромбоза достаточно выражены, самочувствие нарушается, то есть становится понятно, что "что-то пошло не так" и следует обратиться за медицинской помощью.
Тромбоз - наличие сгустка (тромба) в просвете сосуда, который мешает свободной циркуляции крови, рассказала гематолог Яна Дорохина.
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Частота тромбоза глубоких вен нижних конечностей (наиболее частый вид тромбоза) 1-1,5 на 1000 человек в год. Легочной артерии - 60 случаев на 100 000 населения.
Как распознать тромбоз?
Симптомы зависят от его локализации. Если это сосуды руки или ноги:
- отек одной конечности по сравнению с другой;
- боль с пораженной стороны;
- тепло / покраснение кожи в области тромбоза.
Если это тромбоз сосудов легких:
• проблемы с дыханием;
• острая боль в груди;
• кашель;
• быстрое сердцебиение.
Если это тромбоз сосудов головного мозга (ишемический инсульт) - неврологическая симптоматика.
Так же могут быть более редкие локализации - тромбозы внутренних органов (симптомы зависят от локализации тромба), но встречаются крайне редко.
Диагностика тромбоза
Консультация специалиста, который оценит вероятность того, что это именно тромбоз, по специальным шкалам:
- Д-димер;
- УЗИ сосудов;
- Возможно, КТ, ангиография (редко).
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