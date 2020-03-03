Турнир по теннису: Скалецкая рассказала о досуге в обсервации

В обсервации в Новых Санжарах все эвакуированные чувствуют себя хорошо, симптомов заболеваний ни у кого не обнаружили. Следовательно, эвакуированные проводят досуг активно. Сегодня вместе с министром здравоохранения, Зоряной Скалецкой, в медцентре устроили турнир по настольному теннису.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что физическая активность является условием укрепления иммунитета.

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За эти дни настольный теннис стал любимым видом спорта в "Новых Санжарах". У нас даже состоялся первый международный турнир в условиях обсервации,

– отметила госпожа Скалецкая.

Помните, что физическая активность, наряду со здоровым питанием и полноценным сном, способствует укреплению иммунитета. Будьте здоровы, резюмировала министр.

Журналист, который тоже находится на обсервации в медцентре, Александр Махов, опубликовал фото игры в теннис, где отметил, что турнир прошел с разрешения медиков.

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Что нужно знать о коронавирусе в Украине

3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии вместе с семьей.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары, местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГНСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

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