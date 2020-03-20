У четырех молдаван, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус

Сегодня, 20 марта, в Молдове подтвердили новые 17 случаев заражения коронавирусом, четыре из которых зафиксировали у людей, которые накануне были в Украине.

Об этом пишет издание "Интерфакс". Как заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбревяну, 12 случаев заражения произошли внутри страны, 4 – из Украины, 1 – из России.

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Так, группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус. Мы закрыли границы. Я убедительно прошу всех оставаться дома и ни в коем случае не выезжать из страны,

– заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Добавим, ранее парламент Молдовы принял решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны на период с 17 марта до 15 мая из-за пандемии коронавируса.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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