У мужчин все чаще аллергия на оргазм

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Аллергия на оргазм у мужчин
Аллергия на оргазм у мужчин / pixabay.com

Синдром посторгазмического недомогания (POIS) у мужчин может встречаться гораздо чаще, чем считалось – просто его редко диагностируют.

Синдром сопровождается такими симптомами, как нарушение речи, проблемы с памятью, ухудшение настроения, снижение зрения, головная боль, лихорадка, потливость после эякуляции. Состояние длится от нескольких часов до нескольких дней, пишет Sexual Medicine Reviews.

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Впервые диагноз поставили в 2002 году, в мире зарегистрировано всего около 50 случаев болезни. Однако ученые считают, что страдает от недуга гораздо больше мужчин.

Среди причин синдрома называют аутоиммунные заболевания, аллергию на компоненты спермы, дисбаланс химических веществ в мозге. Кроме того, больше половины пациентов с этим диагнозом сообщают о преждевременной эякуляции, но связь между этими явлениями непонятна.

Анализ посвященных синдрому работ показал, что из 33 пациентов 29 имели аллергическую реакцию при инъекциях собственной спермы в плечо. При введении плацебо реакции не наблюдалось.

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Теги: Новости Здоровье Секс Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Аллергия
Источник: 24 Канал
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