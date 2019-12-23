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У мужчины обнаружили необычную аномалию – волосы росли в гортани

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Волосы в горле / entemutuomilano.com

Житель Москвы обратился с обычными жалобами простуды: дискомфорт в горле, охриплость и кашель. Однако во время видеоэндоскопического обследования оказалось, что в горле и трахее мужчины росли волосы.

После осмотра пациента, врачи обнаружили посттравматическую рубцовую деформацию гортани с ростом волос из подкладочного пространства, сообщает агентство городских новостей Москва.

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Специалисты объяснили эту аномалию тем, что 9 лет назад пациент получил ранение шеи, из-за которого нужно было выполнить оперативное вмешательство. Во время операции ему восстановили гортань, трахею и поставили трахеостому – специальную трубку, которую закрыли клочком кожи после реабилитации.

Горло начало беспокоить мужчину через 6 лет после реабилитации. Волосы росли в голосовом и вестибулярном отделе гортани и трахеи, из-за чего раздражали горло и вызывали кашель.

Для того, чтобы убрать волосы с гортани пациента, врачи провели коагуляцию волосяных луковиц под местной анестезией, фактически, выполнив электроэпиляцию. Никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно было, и мужчину выписали из больницы в тот же день.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Новости России
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