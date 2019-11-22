У насекомых обнаружили антибиотик, неизвестный ранее

Нематоды или круглые черви-паразиты насекомых, которые вызывают больше всего гельминтозных болезней в человеке. Оказалось, что в их кишечнике есть бактерии-симбионты, которые производят антибиотик нового класса.

Симбионты нематод Photorhabdus проникают в тело насекомого, когда паразит выпускает эти бактерии в жертву. Они за короткий срок убивают личинку и разрушают белки ее тела, сообщает Nature.

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Нематоды:

Также Photorhabdus сталкиваются с сопротивлением бактерий микрофлоры насекомых, поэтому ученые пришли к выводу, что эти симбионты содержат не только разнообразные ферменты и токсины, но и могут соперничать с противодействием других бактерий.

После ряда опытов они обнаружили, что концентрированный экстракт кишечной микрофлоры нематод останавливает рост бактерий. Таким образом они изобрели новый антибиотик, который не был ранее неизвестен – darobactin.

Вещество является эффективным и предотвращает размножение грамм-отрицательных бактерий. Короткий пептид darobactin состоит из семи аминокислот и синтезируется на рибосомах, как обычный клеточный. Однако эта молекула большая и не может проникать сквозь внешние мембраны грамм-отрицательных клеток. Для того, чтобы разобраться, специалисты вывели устойчивые к этому антибиотику бактерии кишечной палочки.



Клетки бактерий в нематодах

Они обнаружили, что они становятся неуязвимыми из-за мутации в гене белка BamA. Этот белок формирует внешнюю мембрану и встраивает ее в разные белки. BamA атакует darobactin извне, а связавшись с ним, выходит из строя, вследствие чего мембрана не создается.

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